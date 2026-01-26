Ce pun japonezii în omletă. Ingredientul secret care o face pufoasă

Omleta japoneză a ajuns să fie populară și printre români datorită aspectului ei apetisant și a texturii pufoase. Prin urmare, numărul celor care au adăugat-o în alimentația lor este din ce în ce mai mare, dar nu tuturor le iese rețeta autentică. Tu știi care e ingredientul secret? Află în articol!

Majoritatea românilor sunt pasionați de bucătăria japoneză și încearcă rețete care au ajuns faimoase și la noi. Printre acestea se numără și omleta japoneză, renumită pentru cât de gustoasă și pufoasă e.

Ce pun japonezii în omletă

Dacă sushi-ul se află în topurile preferințelor românilor atunci când vine vorba de bucătăria japoneză, omleta acestora vine din urmă cu forțe proaspete. Acest preparat a ajuns rapid printre cele iubite de oameni.

Cum se prepară această omletă specială? Aveți nevoie de foarte puține ingrediente, iar modul de preparare este extrem de simplu.

Ingrediente necesare:

5 buc. ouă

1 praf de sare

200 g zahăr (ingredientul secret)

20 g unt

Mod de preparare:

Începeți prin a separa albușurile de gălbenușuri. În fiecare vas adăugați un vârf de linguriță de sare și bateți gălbenușurile spumă cu ajutorul unei furculițe. Mai apoi adăugați 50 de grame de zahăr și amestecați din nou. Bateți albușurile spumă cu ajutorul unui mixer, până când compoziția devine opacă și spumoasă. Continuați să adugați restul de zahăr până obțineți o bezea.

Urmează să ungeți o tigaie cu unt și turnați gălbenușurile, iar mai apoi așteptați să se gătească omleta la foc mic, până începe să se coacă la suprafață.

Adăugați apoi bezeaua, acoperiți tigaia cu un capac și lăsați omleta la gătit preț de cinci minute.

CITEȘTE ȘI:

Pasta Queen îți spune adevărul: Penne alla Vodka, sosul roz născut din disco, controverse și un strop de vodkă

Rețeta de Pasta e Piselli a celebrei Pasta Queen. Ingredientele de care ai nevoie pentru o masă delicioasă