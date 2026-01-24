Acasă » Știri » Rețeta de Pasta e Piselli a celebrei Pasta Queen. Ingredientele de care ai nevoie pentru o masă delicioasă

De: Paul Hangerli 24/01/2026 | 07:30
Pasta e piselli, sursa- captură social media Pasta Queen

E sfârșitul săptămânii. N-ai chef, n-ai energie, n-ai răbdare și dacă mai speli o tigaie îți dai demisia din viață. Iată rețeta de Pasta e Piselli, mâncarea pe care italienii o fac când vor ceva bun, rapid și liniștitor, fără teatru inutil. O oală. Sub 30 de minute. Gust de „totul e sub control”, chiar și când nu e.

Pasta e Piselli e dovada clară că nu trebuie să te chinui ca să mănânci bine. Nu există sos separat, nu există smântână, nu există drame. Totul se întâmplă într-o singură oală, sub ochii tăi, fără să te streseze. Mazărea aduce dulceață, baconul aduce caracter, pastele leagă totul, iar brânza… brânza pune ordine în univers. Atât. Ma dai.

Ingredientele exacte (fără „după ochi”, fără poezie aici)

60 g ulei de măsline extravirgin
Plus puțin extra la final, pentru că viața cere un strop de ulei bun

1 ceapă mare (aprox. 200 g)
Tăiată mărunt. Nu cuburi gigantice, nu praf

115 g bacon sau pancetta
Tăiat cubulețe. Pancetta dacă vrei să te simți mai italian, bacon dacă asta ai

450 g mazăre congelată
Direct din congelator

480 ml apă clocotită (aprox. 480 g)

300 g paste mici
Ditalini, orzo, cochilii mici, mezzi rigatoni

8–10 g sare

2 g piper negru proaspăt măcinat

60 g Parmigiano Reggiano ras proaspăt

Se pune uleiul la încins și se aruncă ceapa cu baconul. Cinci minute. Atât cât să miroasă a ceva bun și serios. Adaugă mazărea la foc mic.
Se toarnă apa clocotită, iar când fierbe se pun pastele și sarea. Se amestecă din când în când, iar apoi se oprește focul, se pun brânza și piperul după gust.

CITEȘTE ȘI:  Tiramisu cu zmeură și limoncello: desertul care aduce vara în mijlocul iernii, Mamma mia!

Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima!

