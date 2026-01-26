Acasă » Știri » Pasta Queen îți spune adevărul: Penne alla Vodka, sosul roz născut din disco, controverse și un strop de vodkă

26/01/2026 | 07:30
Pasta alla Vodka, sursă- captură social media Pasta Queen

Amore mio, penne alla vodka e genul de pastă care a făcut mai multă lume să se certe decât un derby. Italienii au zis mult timp „nu e de la noi”, americanii au jurat că e Italo-Americana pură, iar romanii au zâmbit misterios. Între timp, tu și cu mine știm adevărul: dacă sosul e cremos, roz, ușor picant și îți vine să spui „che figata!”, nu mai contează pașaportul. Hai să-ți spun povestea completă și apoi o gătim ca la carte, tesoro mio.

Italiană sau americană? Uffa! Ce poveste!

Dacă ai crescut cu meniuri de tip „Italian-American”, probabil ai întâlnit penne alla vodka ca pe o vedetă: porție cât o roată de tractor, pâinică „ciabatta-style”, Sinatra în fundal și „parmesan” din shaker. În America, sosul ăsta a devenit atât de omniprezent încât multă lume a jurat că e inventat acolo, în anii ’80.

Și chiar există teorii serioase „made in New York”. Unele variante spun că un student de la Columbia ar fi pus vodkă în sos „din spirit de experiment”. Alte povești îl dau ca autor pe un chef (Luigi Franzese) care ar fi folosit vodkă pentru a subția și lega un sos cu roșii și smântână, botezându-l inițial „penne alla Russa”. De ce vodkă? Pentru că alcoolul ajută la emulsie, adică la lipirea ingredientelor într-o cremă catifelată. Vinul face asta de secole, dar vodca nu lasă gust puternic în urmă. Bravissimo, chimie.

Doar că Italia are și ea „dosarele” ei. Se vorbește despre apariții timpurii la Roma și Bologna, ba chiar și despre un restaurant din Florența (Alla Vecchia Bettola), care servește de decenii o pastă celebră asemănătoare, fără să strige neapărat „vodka” în titlu. Ca să fie și mai confuz, apare și o dovadă scrisă: actorul și gastronomul Ugo Tognazzi ar fi descris încă din anii ’70 o rețetă în care combină roșii, smântână și un strop de vodkă.

Și acum partea care e pur film! Unele istorii duc totul înapoi la Expo Osaka 1970. Italienii găteau la pavilion, rușii veneau cu vodkă după program, iar într-o seară, în ritm de prietenie internațională și „mai pune una”, s-ar fi născut combinația. Apoi, rețeta ar fi ajuns la Roma și ar fi explodat în epoca disco, când mâncarea bună se mutase în cluburi, iar penne alla vodka era flamboaiată la masă, ca un spectacol. Mamma mia!

Adevărul? E posibil să fi fost inventată în mai multe locuri, cam în aceeași perioadă. Sau să fi fost o idee care a plutit în aer până a prins formă. Dar tocmai aici e farmecul: e o pastă care unește două lumi. Și, sincer, cine mai are chef să fie detectiv când ai sos roz în farfurie?

De ce funcționează vodca în sos

Vita mia, nu e truc de TikTok. Vodca ajută la legarea grăsimii din smântână cu roșia concentrată, rotunjește aciditatea și scoate în evidență aromele, fără să lase gust „de băutură”. Și nu, nu te apuci să conduci după, că alcoolul se evaporă în mare parte. Dai!

Ingrediente

2 linguri ulei de măsline

60 g unt, nesărat

2 șalote, tocate fin

4 căței de usturoi, tocați fin

½ linguriță fulgi de ardei iute (sau mai mult, dacă îți place picant)

aproximativ 130 g pastă de roșii concentrată (dublu concentrată)

2 linguri vodcă

250 ml smântână pentru gătit

sare, după gust

400 g paste uscate (penne sau alte paste scurte – rigatoni, fusilli, scoici)

30 g parmezan ras fin, plus extra pentru servire

câteva frunze de busuioc proaspăt

Preparazione

Amore, încălzește uleiul și jumătate din unt într-o tigaie mare, la foc mediu. Adaugă șalotele, usturoiul și fulgii de chilli și gătește-le, amestecând din când în când, până devin translucide, cam cinci minute. Pune pasta de roșii concentrată și gătește-o încă aproximativ cinci minute, până când culoarea se închide și aroma devine mai intensă, aproape caramelizată.

Toarnă vodca și amestecă continuu până când lichidul se evaporă în mare parte, aproximativ două minute. Adaugă smântâna pentru gătit și amestecă până se omogenizează perfect. Potrivește de sare și ia tigaia de pe foc.

Separat, fierbe pastele în apă cu sare până devin al dente și păstrează o cană din apa în care au fiert. Scurge pastele și pune-le direct în sos, apoi adaugă restul de unt și aproximativ jumătate de cană din apa de la paste. Pune pe foc mediu-mic și amestecă energic până când untul se încorporează și sosul devine lucios, cam două minute. Dacă sosul ți se pare prea gros, mai adaugă puțină apă de la paste.

Gustă, mai adaugă sare dacă e nevoie, apoi încorporează parmezanul și busuiocul. Servește imediat, cu extra parmezan deasupra. Și spune, fără rușine: che bello!

