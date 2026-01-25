Acasă » Știri » Spaghetti cu chifteluțe: Pasta Queen îți spune povestea adevărată și rețeta care te va cuceri

Spaghetti cu chifteluțe: Pasta Queen îți spune povestea adevărată și rețeta care te va cuceri

De: Paul Hangerli 25/01/2026 | 07:30
Spaghetti cu chifteluțe: Pasta Queen îți spune povestea adevărată și rețeta care te va cuceri
Pasta Queen, sursa- social media Pasa Queen

Hai să lămurim un mister culinar care a făcut înconjurul lumii. Spaghetti cu chifteluțe sunt delicioase, reconfortante și iubite peste tot, dar… nu sunt chiar italienești. Azi îți spunem povestea adevărată și îți dăm o rețetă care te va face să exclami „Che bello!” după prima îmbucătură.

Dacă ai mâncat vreodată spaghetti cu chifteluțe într-un restaurant „italian”, nu ești singur. Este unul dintre cele mai populare feluri de mâncare din lume. Dar adevărul este acesta: spaghetti and meatballs nu s-au născut în Italia.

Preparatul a apărut în America, odată cu imigranții italieni care au adaptat rețetele tradiționale la noile ingrediente. În Italia, după război, carnea era un lux. Pastele se mâncau cu fasole, linte sau sos simplu de roșii. În America, carnea era din belșug, iar chifteluțele au crescut mari, suculente și faimoase.

Varianta italiană adevărată: Spaghetti alla Teramana

În Italia există totuși o versiune autentică, dar foarte specifică. În Abruzzo, mai ales în zona Teramo, se face Spaghetti alla Teramana. Aici nu vorbim de chifteluțe uriașe, ci de pallottine, mici cât o nucă, delicate și perfecte pentru fiecare furculiță.

De ce? Simplu: spaghetti trebuie răsucite, nu atacate cu un bolovan de carne.Logica italiană este clară și gustoasă.

De ce nu pun italienii chifteluțe mari pe paste? Încearcă să răsucești spaghetti și să prinzi o chifteluță uriașă în aceeași îmbucătură. Nu merge. În bucătăria italiană, echilibrul este rege. Pastele și carnea se completează, nu se luptă una cu alta.

Rețeta noastră de Spaghetti cu chifteluțe

Ingredientele

Pentru sosul simplu de roșii

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 ceapă mare (aprox. 200 g), tocată foarte fin

1 căpățână de usturoi (8–10 căței), curățată

800 g roșii întregi la conservă (sau roșii pasate, dacă te grăbești, ma dai!)

1 linguriță oregano uscat

1 frunză de dafin

sare de mare și piper proaspăt măcinat, după gust

Pentru chifteluțe

60 g pesmet

120 ml lapte

450 g carne tocată de vită

1 ceapă mică (aprox. 100 g), rasă fin

2 căței de usturoi, tocați mărunt

50 g Parmezan ras fin

1 ou mare

1 legătură mică de pătrunjel, tocat fin

½ linguriță nucșoară măcinată

1 lingură oregano uscat

sare și piper, după gust

2 linguri ulei de măsline (pentru prăjit chifteluțele)

Pentru paste

400–500 g spaghetti

apă din belșug

sare grunjoasă (apa trebuie să fie „sărată ca marea”, capito?)

Cum le facem, passo dopo passo

Mai întâi sosul. Călește ceapa și usturoiul în ulei de măsline până devin aurii. Adaugă roșiile, condimentele și lasă totul să fiarbă molcom. Sosul bun nu se grăbește niciodată.

Pentru chifteluțe, înmoaie pesmetul în lapte, apoi amestecă-l cu restul ingredientelor. Modelează chifteluțele cu mâinile, cu dragoste, nu cu nervi. Rumenește-le ușor, apoi lasă-le să se împrietenească cu sosul de roșii.

Fierbe pastele al dente, combină totul și… gata!

Nu există o singură cale corectă când vine vorba de paste. Varianta americană spune o poveste, cea italiană spune alta. Important este să gătești cu bucurie, să mănânci cu cei dragi și să te lingi pe degete fără rușine.

CITEȘTE ȘI: Rețeta de Pasta e Piselli a celebrei Pasta Queen. Ingredientele de care ai nevoie pentru o masă delicioasă

Tiramisu cu zmeură și limoncello: desertul care aduce vara în mijlocul iernii, Mamma mia!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat
Știri
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat
Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români
Știri
Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Mediafax
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu...
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă: „Mi-a făcut rău!”
Prosport.ro
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă:...
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care îi exasperează pe ceilalți călători
Adevarul
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie Niță
Mediafax
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Promotor.ro
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de ...
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat
Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români
Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români
Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două ...
Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două fete
Triunghiul Bermudelor: Adevărul despre misterul care a speriat o lume întreagă
Triunghiul Bermudelor: Adevărul despre misterul care a speriat o lume întreagă
BANC | Bulă se angajează ucenic într-un service auto
BANC | Bulă se angajează ucenic într-un service auto
Cum arată vila de 3,5 milioane de euro în care a locuit Silviu Prigoană. Are piscină interioară ...
Cum arată vila de 3,5 milioane de euro în care a locuit Silviu Prigoană. Are piscină interioară și cazino!
Vezi toate știrile
×