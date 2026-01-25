Spaghetti cu chifteluțe: Pasta Queen îți spune povestea adevărată și rețeta care te va cuceri

Hai să lămurim un mister culinar care a făcut înconjurul lumii. Spaghetti cu chifteluțe sunt delicioase, reconfortante și iubite peste tot, dar… nu sunt chiar italienești. Azi îți spunem povestea adevărată și îți dăm o rețetă care te va face să exclami „Che bello!” după prima îmbucătură.

Dacă ai mâncat vreodată spaghetti cu chifteluțe într-un restaurant „italian”, nu ești singur. Este unul dintre cele mai populare feluri de mâncare din lume. Dar adevărul este acesta: spaghetti and meatballs nu s-au născut în Italia.

Preparatul a apărut în America, odată cu imigranții italieni care au adaptat rețetele tradiționale la noile ingrediente. În Italia, după război, carnea era un lux. Pastele se mâncau cu fasole, linte sau sos simplu de roșii. În America, carnea era din belșug, iar chifteluțele au crescut mari, suculente și faimoase.

Varianta italiană adevărată: Spaghetti alla Teramana

În Italia există totuși o versiune autentică, dar foarte specifică. În Abruzzo, mai ales în zona Teramo, se face Spaghetti alla Teramana. Aici nu vorbim de chifteluțe uriașe, ci de pallottine, mici cât o nucă, delicate și perfecte pentru fiecare furculiță.

De ce? Simplu: spaghetti trebuie răsucite, nu atacate cu un bolovan de carne.Logica italiană este clară și gustoasă.

De ce nu pun italienii chifteluțe mari pe paste? Încearcă să răsucești spaghetti și să prinzi o chifteluță uriașă în aceeași îmbucătură. Nu merge. În bucătăria italiană, echilibrul este rege. Pastele și carnea se completează, nu se luptă una cu alta.

Rețeta noastră de Spaghetti cu chifteluțe

Ingredientele

Pentru sosul simplu de roșii

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 ceapă mare (aprox. 200 g), tocată foarte fin

1 căpățână de usturoi (8–10 căței), curățată

800 g roșii întregi la conservă (sau roșii pasate, dacă te grăbești, ma dai!)

1 linguriță oregano uscat

1 frunză de dafin

sare de mare și piper proaspăt măcinat, după gust

Pentru chifteluțe

60 g pesmet

120 ml lapte

450 g carne tocată de vită

1 ceapă mică (aprox. 100 g), rasă fin

2 căței de usturoi, tocați mărunt

50 g Parmezan ras fin

1 ou mare

1 legătură mică de pătrunjel, tocat fin

½ linguriță nucșoară măcinată

1 lingură oregano uscat

sare și piper, după gust

2 linguri ulei de măsline (pentru prăjit chifteluțele)

Pentru paste

400–500 g spaghetti

apă din belșug

sare grunjoasă (apa trebuie să fie „sărată ca marea”, capito?)

Cum le facem, passo dopo passo

Mai întâi sosul. Călește ceapa și usturoiul în ulei de măsline până devin aurii. Adaugă roșiile, condimentele și lasă totul să fiarbă molcom. Sosul bun nu se grăbește niciodată.

Pentru chifteluțe, înmoaie pesmetul în lapte, apoi amestecă-l cu restul ingredientelor. Modelează chifteluțele cu mâinile, cu dragoste, nu cu nervi. Rumenește-le ușor, apoi lasă-le să se împrietenească cu sosul de roșii.

Fierbe pastele al dente, combină totul și… gata!

Nu există o singură cale corectă când vine vorba de paste. Varianta americană spune o poveste, cea italiană spune alta. Important este să gătești cu bucurie, să mănânci cu cei dragi și să te lingi pe degete fără rușine.

