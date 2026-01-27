Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online

Bunica lui Mario Berinde este extrem de populară în mediul online și are publicul ei pe TikTok. Recunoscută pentru umorul ei, femeia a apărut și la Acces Direct, în 2022. Acum, o dramă de nedespris i-a zguduit familia.

Andrei Marx, un tiktoker cunoscut, deține un magazin în Timișoara, acolo unde este angajată și bunica lui Mario Berinde, Erika. Tiktokerul obișnuiește să își filmeze angajatele în diferite ipostaze, iar bunica lui Mario a devenit un personaj important în filmulețele pe care el le realizează.

Mario Berinde a fost omorât de prietenii lui, doi copii de 13, respectiv 15 ani. Adolescenții l-au lovit cu cuțitul, cu toporul, apoi l-au incendiat și l-au îngropat în curtea unuia dintre ei. Aceștia râvneau la popularitatea lui și la starea materială bună pe care Alin Mario Berinde o avea. Anchetatorii s-au declarați stupefiați de cruzimea cu care au acționat cei trei călăi. Acum o țară întreagă așteaptă să se facă dreptate pentru Alin Mario Berinde, care nu a greșit cu nimic, ci a avut doar prea multă încredere în oameni.

Mario, un adolescent model în localitate

Mario avea o inteligență peste medie și reușise să câștige aprecierea celor din Cernei . El îi ajuta pe cei nevoiași ori de câte ori putea, ori cu lucruri, ori cu ceva de mâncare. Pentru gesturile pe casre le făcea era admirat de profesori, dar și de psihologul școlii.

Cei doi adolescenţi de 15 ani, care au fost arestaţi în dosarul de omor de la Cenei, judeţul Timiş, nu sunt la primul episod de acest gen. Ei ar fi agresat, în decembrie 2025, și un băiat de 18 ani.

Erika Berinde are publicul ei pe TikTok

Erika Berinde era o femeie veselă, mândră de familia pe care o are și cei trei nepoți, înainte ca această tragedie să îi lovească familia. Erika a recunoscut, la un moment dat, că uneori se rușinează de nepoții ei, pentru lucrurile pe care le spune și care ajung virale.

„Am trei nepoți și îmi era jena, că uneori mai trebuia și blurat ce spuneam. Și nu mi-a venit să cred când mi-a spus că a postat pe TikTok, nu știam ce e TikTok-ul și ne spuneau clienții: >“, a declarat bunica lui Mario în trecut, la Acces Direct.

Citește și: Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă. Adolescentul de 15 ani din Cenei, condus pe ultimul drum

Citește și: Ultima conversație dintre Mario Berinde și un prieten: și-a presimțit moartea?! Ce i-a mărturisit adolescentul din Cenei, înainte să fie ucis