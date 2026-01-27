Acasă » Știri » Știri externe » Scandal în SUA: 40 de milioane de dolari în Bitcoin ar fi dispărut chiar de sub nasul autorităților. Suspectul este fiul directorului unei companii cu contracte guvernamentale

De: Daniel Matei 27/01/2026 | 11:21
Autoritățile din SUA investighează o serie de acuzații conform cărora fiul unui contractor federal care a ajutat la protejarea criptomonedelor confiscate a furat active digitale în valoare de peste 40 de milioane de dolari.

Investigatorul blockchain ZachXBT l-a identificat pe presupusul hoț ca fiind John „Lick” Daghita, fiul președintelui CMDSS, Dean Daghita. Compania are contracte guvernamentale și oferă servicii IT pentru instituții precum Departamentul Justiției și Departamentul Apărării, inclusiv sprijin în gestionarea activelor digitale sechestrate. Sunt anchetate pierderi estimate la peste 40 de milioane de dolari în criptomonede.

Cazul a stârnit noi îngrijorări cu privire la supravegherea criptomonedelor deținute de Guvernul SUA, după ce rapoartele anterioare au indicat că autoritățile din SUA ar putea să nu știe exact câte active digitale controlează, scrie coindesk.com.

Într-o serie de postări în care „documentează descoperirile sale”, ZachXBT a susținut că o figură online cunoscută sub numele de „Lick”, identificată drept John Daghita, „a furat zeci de milioane de dolari în criptomonede din portofele legate de Guvernul SUA”.

 

El a mai susținut că Daghita este fiul lui Dean Daghita, președinte și director executiv al Command Services & Support (CMDSS), o firmă cu sediul în Virginia, contractată pentru a proteja activele digitale confiscate, clasificate drept token-uri „Clasa 2-4”, care necesită soluții de securitate personalizate.

Cum a fost descoperită frauda

Tânărul ar fi atras atenția asupra sa după o dispută într-un grup de Telegram, cunoscută în mediile infracționale online drept „band for band” – o confruntare în care participanții încearcă să demonstreze cine controlează sume mai mari de criptomonede. În timpul schimbului de replici, John Daghita ar fi distribuit imagini și înregistrări video în care apăreau portofele digitale cu milioane de dolari în criptomonede.

ZachXBT susține că unul dintre portofelele asociate lui Daghita conținea peste 12.500 de unități Ethereum (ETH), evaluate la aproximativ 36 de milioane de dolari. De asemenea, acesta afirmă că suspectul i-ar fi trimis o sumă mică de criptomonede pentru a demonstra că el controla efectiv portofelul. Investigatorul spune că va transfera fondurile primite către o adresă oficială de confiscare a guvernului american.

Amber Heard face declarații neașteptate despre procesul împotriva lui Johnny Depp. „Nu-mi mai pot folosi vocea"

Melania Trump și-a primit apropiații la Casa Albă pentru o proiecție exclusivă a documentarului despre viața sa. „Este un moment istoric"

×