Fostă vedetă TV, găsită moartă în timpul unei vacanțe în Thailanda. Autoritățile au deschis o anchetă

Fostul concurent al emisiunii The Only Way Is Essex, Jordan Wright, a fost găsit mort într-un canal de drenaj din Phuket, Thailanda.

Jordan avea 33 de ani, scrie MSN. Potrivit autorităților locale, trupul său a fost descoperit pe 14 martie, în apropiere de Bang Tao Beach, după ce fusese văzut anterior pe camerele de supraveghere comportându-se agitat în fața hotelului unde era cazat. Wright se cazase singur și trebuia să părăsească hotelul cu o zi înainte, însă nu a mai făcut check-out-ul.

Jordan Wright a fost găsit mort în Phuket

Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cauza decesului, iar primele informații nu indică în mod evident implicarea altor persoane. Investigațiile sunt în desfășurare.

Se pare că tânărul a petrecut câteva săptămâni în Thailanda înainte de moartea sa, postările sale de pe rețelele de socializare făcând referire la „noua sa viață” în țara asiatică, printre videoclipuri care îl arată conducând motociclete rapide, bucurându-se de timpul petrecut pe plajă și dedicându-se antrenamentelor de arte marțiale.

O ultimă postare, datată 6 martie, conține o fotografie cu Jordan relaxându-se cu un pahar de vin într-o piscină, mai arată sursa citată.

Autoritățile anchetează cauzele producerii decesului

Poliția a precizat că nu există indicii de violență sau semne de agresiune, iar în camera sa nu au fost descoperite urme suspecte. Telefonul și alte obiecte personale au fost găsite în apropiere, iar cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma autopsiei.

Moartea sa a declanșat un val de reacții și mesaje de condoleanțe din partea foștilor colegi și a fanilor, în contextul în care tânărul își documentase recent pe rețelele sociale noua viață în Thailanda, unde se mutase pentru un „nou început”.

Autoritățile thailandeze continuă investigațiile pentru a clarifica circumstanțele decesului, în timp ce familia sa este sprijinită de oficialii britanici, mai transmite presa.

