Medicul Liliana Forțu, de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, s-a stins din viață la 62 de ani. Care este cauza

Comunitatea medicală din Iași a pierdut recent un medic de excepție, dr. Liliana Forțu, care a activat timp de trei decenii în cadrul Clinicii de Chirurgie Generală II de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. Aceasta a pierdut lupta grea pe care a dus-o în ultimii doi ani cu o boală nemiloasă – cancerul. Medic primar chirurg, dr. Forțu și-a dedicat întreaga carieră pregătirii profesionale și îngrijirii pacienților.

Dr. Forțu și-a început activitatea în cadrul clinicii încă din perioada studenției, înainte de Revoluția din 1989, continuând să se formeze profesional și să practice în aceeași instituție chiar și după obținerea unui post prin sistemul de repartiție, care presupunea inițial o alocare în județul Vaslui. În realitate, întreaga carieră a fost legată de Clinica Chirurgie II din Iași, unde a evoluat profesional de la medic specialist la medic primar, acumulând o experiență vastă în chirurgia generală și în managementul cazurilor complexe.

De-a lungul carierei, dr. Forțu a fost implicată activ în pregătirea generațiilor viitoare de medici, contribuind la formarea studenților și a rezidenților în cadrul programelor universitare. Experiența sa clinică și abordarea empatică față de pacienți au transformat-o într-un reper pentru colegii săi și pentru comunitatea medicală locală. Profesioniștii din clinică au apreciat în mod constant dedicarea sa față de actul medical și implicarea în educația medicală, iar pacienții i-au recunoscut întotdeauna răbdarea, claritatea explicațiilor și modul în care își organiza intervențiile pentru a oferi șanse reale de vindecare.

Pe parcursul celor peste 30 de ani de activitate, dr. Forțu a colaborat cu mai mulți specialiști recunoscuți în domeniu și a contribuit la menținerea standardelor înalte ale clinicii. De-a lungul timpului, a fost formată și inspirată de reputați profesori, iar implicarea sa constantă în activitatea clinicii a consolidat statutul instituției ca centru de referință pentru chirurgia generală.

„Colectivul Clinicilor I-II Chirurgie deplânge trecerea în neființă, mult prea devreme, a colegei noastre, dr. Liliana Forțu, după o lungă și nedreaptă suferință. A fost un om minunat, un coleg de nădejde, o familistă convinsă și a manifestat multă empatie față de pacienții pe care i-a îngrijit de-a lungul a peste 30 de ani de activitate chirurgicală. Suntem alături de familia îndurerată și ne rugăm pentru drumul său lin către lumina Raiului”, a transmis dr. Cristian Lupașcu, șeful secției de Chirurgie Generală II.

