BANCUL ZILEI | Azi încep dieta

Azi încep dieta… Fie ca apa să aibă gust de Coca-Cola și salata de shaorma.

Profesorul și elevul „geniu”

La școală, profesorul îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, dacă ai avea 10 mere și ți-aș mai da încă 5, câte ai avea?

– 10, domn’ profesor.

– Cum adică 10? Nu ai fi avut 15?

– Nu, domn’ profesor, pentru că eu nu le dau pe ale mele!

Profesorul, puțin nervos:

– Bine, altfel: dacă ai avea 10 lei și ți-aș mai da 5 lei, câți bani ai avea?

– 15, domn’ profesor.

– Vezi? Deci ai înțeles! Atunci de ce la mere nu ai zis la fel?

– Pentru că la mere chiar am 10!

Vizita la doctor

Un tip merge la doctor, panicat:

– Domn’ doctor, cred că sunt invizibil!

Doctorul nu zice nimic, continuă să scrie pe o foaie.

– Domn’ doctor?! Mă auziți? Sunt invizibil!

Doctorul ridică puțin capul și spune:

– Următorul!

Tipul se enervează și începe să țipe:

– Cum adică următorul?! Sunt chiar aici în fața dumneavoastră!

Doctorul oftează:

– Omule, dacă erai invizibil, nu te vedeam… dar problema e că nu te bag în seamă!

