BANCUL ZILEI | Azi încep dieta

Azi încep dieta… Fie ca apa să aibă gust de Coca-Cola și salata de shaorma.
Profesorul și elevul „geniu”
La școală, profesorul îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, dacă ai avea 10 mere și ți-aș mai da încă 5, câte ai avea?
– 10, domn’ profesor.
– Cum adică 10? Nu ai fi avut 15?
– Nu, domn’ profesor, pentru că eu nu le dau pe ale mele!
Profesorul, puțin nervos:
– Bine, altfel: dacă ai avea 10 lei și ți-aș mai da 5 lei, câți bani ai avea?
– 15, domn’ profesor.
– Vezi? Deci ai înțeles! Atunci de ce la mere nu ai zis la fel?
– Pentru că la mere chiar am 10!
Vizita la doctor
Un tip merge la doctor, panicat:
– Domn’ doctor, cred că sunt invizibil!
Doctorul nu zice nimic, continuă să scrie pe o foaie.
– Domn’ doctor?! Mă auziți? Sunt invizibil!
Doctorul ridică puțin capul și spune:
– Următorul!
Tipul se enervează și începe să țipe:
– Cum adică următorul?! Sunt chiar aici în fața dumneavoastră!
Doctorul oftează:
– Omule, dacă erai invizibil, nu te vedeam… dar problema e că nu te bag în seamă!
