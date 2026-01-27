Melania Trump și-a primit apropiații la Casa Albă pentru o proiecție exclusivă a documentarului despre viața sa. „Este un moment istoric”

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a găzduit o proiecție exclusivă a viitorului său documentar la Casa Albă, numind-o un „moment istoric”.

Într-o postare pe X, Melania, în vârstă de 55 de ani, a distribuit o fotografie cu ea stând pe un podium în fața mulțimii numeroase adunate la Casa Albă cu ocazia proiecției, scrie People.

„Un moment istoric. Sunt profund onorată că am fost înconjurată aseară de o sală inspiratoare de prieteni, familie și iconoclaști culturali la Casa Albă. Fiecare dintre aceste persoane a adus lumii viziunea sa unică, lăsând o impresie de durată. Poveștile noastre personale rezistă în timp și servesc ca o reamintire a obligației noastre unii față de alții. A fost o onoare să prezint noul meu film, MELANIA, înainte de lansarea sa globală”, a transmis Melania Trump.

Documentarul „Melania” o urmărește pe prima doamnă în primele 20 de zile ale anului 2025, înainte de a doua învestire a soțului ei, Donald Trump. Regizat de Brett Ratner, filmul include momente inedite din tranziția familiei înapoi la Washington și din timpul învestirii lui Trump, dezvăluind rolul Melaniei în aceste evenimente.

Când apare documentarul despre Melania Trump

Amazon a publicat primul trailer pentru documentarul despre Melania Trump care urmează să fie lansat anul viitor.

Filmul, intitulat simplu „MELANIA”, o va urmări pe prima doamnă a SUA în cele 20 de zile dinaintea învestirii soțului său în funcția de președinte în 2025 și oferă un „acces fără precedent” la eveniment și promite să ofere „filmări exclusive care surprind întâlniri critice, conversații private și elemente nemaivăzute până acum”. „Martori la istoria în formare” este sloganul producției.

Filmul de 104 minute este programat să apară în cinematografele din întreaga lume pe 30 ianuarie 2026, având apariția în cinematografele din America de Nord, America de Sud, Asia, Europa, Israel, Emiratele Arabe Unite.

Prima doamnă a spus că povestea „nu a fost niciodată spusă și, deoarece subiectul este important din punct de vedere istoric, a fost obligatoriu pentru mine să produc un film de cel mai înalt standard cinematografic, potrivit pentru cinematografele din întreaga lume”.

