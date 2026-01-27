Acasă » Știri » Știri externe » Melania Trump și-a primit apropiații la Casa Albă pentru o proiecție exclusivă a documentarului despre viața sa. „Este un moment istoric”

Melania Trump și-a primit apropiații la Casa Albă pentru o proiecție exclusivă a documentarului despre viața sa. „Este un moment istoric”

De: Daniel Matei 27/01/2026 | 06:10
Melania Trump și-a primit apropiații la Casa Albă pentru o proiecție exclusivă a documentarului despre viața sa. „Este un moment istoric”
Sursa foto: Profimedia

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a găzduit o proiecție exclusivă a viitorului său documentar la Casa Albă, numind-o un „moment istoric”.

Într-o postare pe X, Melania, în vârstă de 55 de ani, a distribuit o fotografie cu ea stând pe un podium în fața mulțimii numeroase adunate la Casa Albă cu ocazia proiecției, scrie People.

„Un moment istoric. Sunt profund onorată că am fost înconjurată aseară de o sală inspiratoare de prieteni, familie și iconoclaști culturali la Casa Albă. Fiecare dintre aceste persoane a adus lumii viziunea sa unică, lăsând o impresie de durată. Poveștile noastre personale rezistă în timp și servesc ca o reamintire a obligației noastre unii față de alții. A fost o onoare să prezint noul meu film, MELANIA, înainte de lansarea sa globală”, a transmis Melania Trump.

Documentarul „Melania” o urmărește pe prima doamnă în primele 20 de zile ale anului 2025, înainte de a doua învestire a soțului ei, Donald Trump. Regizat de Brett Ratner, filmul include momente inedite din tranziția familiei înapoi la Washington și din timpul învestirii lui Trump, dezvăluind rolul Melaniei în aceste evenimente.

Când apare documentarul despre Melania Trump

Amazon a publicat primul trailer pentru documentarul despre Melania Trump care urmează să fie lansat anul viitor.

Filmul, intitulat simplu „MELANIA”, o va urmări pe prima doamnă a SUA în cele 20 de zile dinaintea învestirii soțului său în funcția de președinte în 2025 și oferă un „acces fără precedent” la eveniment și promite să ofere „filmări exclusive care surprind întâlniri critice, conversații private și elemente nemaivăzute până acum”. „Martori la istoria în formare” este sloganul producției.

Filmul de 104 minute este programat să apară în cinematografele din întreaga lume pe 30 ianuarie 2026, având apariția în cinematografele din America de Nord, America de Sud, Asia, Europa, Israel, Emiratele Arabe Unite.

Prima doamnă a spus că povestea „nu a fost niciodată spusă și, deoarece subiectul este important din punct de vedere istoric, a fost obligatoriu pentru mine să produc un film de cel mai înalt standard cinematografic, potrivit pentru cinematografele din întreaga lume”.

CITEȘTE ȘI:

Regele Instagramului, scos pe ușa din dos! Dan Bilzerian spune că tatăl său i-a furat imperiul

Nick Reiner, surprins de camere cu puțin înainte de a-și ucide părinții. Unde a mers fiul lui Rob Reiner înainte de crimă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amber Heard face declarații neașteptate despre procesul împotriva lui Johnny Depp. „Nu-mi mai pot folosi vocea”
Showbiz internațional
Amber Heard face declarații neașteptate despre procesul împotriva lui Johnny Depp. „Nu-mi mai pot folosi vocea”
Actorul după care toate româncele suspinau în anii ’90 este schimbat total. Recunoști cine este marea vedetă din imagine?
Showbiz internațional
Actorul după care toate româncele suspinau în anii ’90 este schimbat total. Recunoști cine este marea vedetă din…
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov. Câți bani i s-au cerut pentru cursa de 178 minute
Gandul.ro
Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov. Câți...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la...
Temperatura ideală în locuință iarna: câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea pentru un somn profund
Digi24
Temperatura ideală în locuință iarna: câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea pentru...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi Jinping. Președintele chinez are acum control total asupra s
Digi 24
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi Jinping. Președintele chinez are acum...
Fiul celui mai bogat om din Asia are un ceas de 1,5 milioane de dolari, cu figurina lui stând pe tron, alături de leu și un tigru FOTO
Digi24
Fiul celui mai bogat om din Asia are un ceas de 1,5 milioane de dolari,...
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov. Câți bani i s-au cerut pentru cursa de 178 minute
Gandul.ro
Un client a comandat un Uber de la Aeroportul Otopeni la Brașov. Câți bani i...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Încă un deces în lumea medicală! Florin Danciu s-a stins: ”Ultima misiune”
Încă un deces în lumea medicală! Florin Danciu s-a stins: ”Ultima misiune”
Cătălin Măruță se lasă de televiziune? Cu ce se ocupă acum, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cătălin Măruță se lasă de televiziune? Cu ce se ocupă acum, după ce a fost dat afară de Pro TV
Marius Csampar anunță cine va fi următoarea victimă a ”călăului” lui Mario Berinde. Mesajul alarmant
Marius Csampar anunță cine va fi următoarea victimă a ”călăului” lui Mario Berinde. Mesajul alarmant
Vedeta care și-a îngrozit fanii cu noua siluetă a comis-o din nou. S-a căsătorit, la doar o lună ...
Vedeta care și-a îngrozit fanii cu noua siluetă a comis-o din nou. S-a căsătorit, la doar o lună după separarea de iubit
Irina Manea, „șeful” din tribune: femeia care dă tonul acasă, Cristi conduce doar pe teren
Irina Manea, „șeful” din tribune: femeia care dă tonul acasă, Cristi conduce doar pe teren
Revoltă după moartea Vivianei Niță. Medicii spun că tragedia putea fi evitată
Revoltă după moartea Vivianei Niță. Medicii spun că tragedia putea fi evitată
Vezi toate știrile
×