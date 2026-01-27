Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Amber Heard face declarații neașteptate despre procesul împotriva lui Johnny Depp. „Nu-mi mai pot folosi vocea”

Amber Heard face declarații neașteptate despre procesul împotriva lui Johnny Depp. „Nu-mi mai pot folosi vocea”

De: Daniel Matei 27/01/2026 | 07:50
Amber Heard face declarații neașteptate despre procesul împotriva lui Johnny Depp. „Nu-mi mai pot folosi vocea”
Sursa foto: Profimedia

Amber Heard a făcut noi comentarii despre procesul pe care l-a pierdut în fața fostului său soț, Johnny Depp, într-un nou documentar.

Actrița, în vârstă de 39 de ani, apare în filmul Silenced, care se concentrează pe utilizarea legilor privind defăimarea ca armă împotriva supraviețuitorilor abuzurilor, scrie People.

În film, care a fost proiectat la Festivalul de Film Sundance din 2026, sâmbătă, 24 ianuarie, Heard vorbește cu regizoarea Selina Miles despre urmările procesului extrem de mediatizat prin care au trecut ea și Depp, în vârstă de 62 de ani.

„Nu este vorba despre mine, Mi-am pierdut capacitatea de a vorbi. Nu sunt aici să-mi spun povestea. Nu vreau să-mi spun povestea. De fapt, nu mai vreau să-mi folosesc vocea. Aceasta este problema”, povestește ea.

Avocata pentru drepturile omului Jennifer Robinson, care a lucrat cu Heard când Depp a intentat un proces împotriva ziarului britanic The Sun, a participat și ea la documentar.

„Îmi amintesc că la sfârșitul procesului mi-a venit ideea că aș putea spune ceva presei. (Robinson) m-a întrebat dacă sunt sigură de asta. M-am gândit: «Dacă aruncă cu lucruri în mine, acest lucru va fi mai evident». Nu am înțeles că lucrurile ar putea deveni mult mai rele pentru mine, ca femeie, folosindu-mi vocea”, a povestit actrița despre procesul cu Depp.

Amber Heard spune că a fost marcată de procesul împotriva lui Johnny Depp

Conform site-ului web al Festivalului de Film Sundance, „Silenced” spune și povestea „luptei Catalinei Ruiz-Navarro pentru libertatea presei în Columbia”, precum și „luptei lui Brittany Higgins ămpotriva establishmentului politic australian”.

„Când femeile își exprimă opiniile, sistemele puternice acționează pentru a le discredita și pedepsi”, se arată într-o descriere a documentarului.

Heard este mamă a trei copii mici: gemenii Ocean și Agnes, și fiica sa Oonagh Paige. Când Heard și Depp s-au despărțit în 2016, actrița a invocat diferențe ireconciliabile în cererea de divorț și a solicitat un ordin de restricție temporar împotriva lui Depp pe fondul acuzațiilor de violență domestică.

Sursa foto: Profimedia

Depp și Heard au ajuns la o înțelegere de divorț de 7 milioane de dolari, dar în martie 2019, Depp a dat-o în judecată pe fosta sa soție pentru defăimare din cauza unui editorial din 2018 pe care aceasta l-a scris pentru The Washington Post. În noiembrie 2020, Depp a pierdut procesul intentat publicației The Sun după ce jurnaliștii ar fi spus că și-a agresat soția. Instanța a confirmat afirmațiile publicației ca fiind „în esență adevărate”, iar Heard a depus mărturie pentru a le susține. În martie 2021, încercarea lui Depp de a anula decizia a fost respinsă de judecători.

Procedurile judiciare pentru procesul de defăimare al lui Depp au început un an mai târziu, în aprilie 2022. Atât el, cât și Heard au formulat acuzații de abuz fizic, emoțional și psihic unul împotriva celuilalt. Un verdict a fost pronunțat după un proces controversat de șase săptămâni. Instanța a găsit-o pe Heard vinovată pentru toate cele trei capete de acuzare de defăimare în legătură cu editorialul său din 2018 și a fost obligată să plătească daune în valoare de 10,35 milioane de dolari.

