Doliu în televiziune! A murit unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori, după o luptă de aproape 3 ani cu boala

Floyd „Uncle Floyd” Vivino, un îndrăgit prezentator TV american, care a fost apreciat de la copii la nume precum David Bowie și John Lennon, a murit la 74 de ani.

Fratele lui Vivino, muzicianul Jerry Vivino, a anunțat pe Facebook că vedeta TV a murit „în pace” joi, 22 ianuarie, după o luptă de doi ani și jumătate cu „probleme de sănătate continue”, scrie People.

„Cu inima grea, sunt trist să anunț trecerea în neființă a fratelui meu și a unchiului preferat al tuturor, Floyd Vivino. Odihnește-te în pace, frate mai mare. Ne va fi dor de tine, dar vei fi mereu amintit de prieteni, familie și fanii tăi iubitori”, a scris Jerry

Site-ul oficial al lui Floyd prezintă acum o imagine cu vedeta emisiunii The Uncle Floyd Show, deasupra datelor „1951-2026”. Familia sa va organiza o înmormântare privată și va anunța un omagiu care urmează să îi fie adus acestuia la o dată ulterioară, a dezvăluit fratele său.

Cine a fost Floyd Vivino

Comediantul, născut în Paterson, New Jersey, a fost cel mai cunoscut pentru „The Uncle Floyd Show”, programul său TV care a debutat în 1974 și s-a încheiat în 1998, conform Deadline. Serialul oferea divertisment pentru copii, care includea și o satiră subtilă a programelor pentru copii ale vremii, prezentând totodată teatru de păpuși, spectacole muzicale și chiar muzică scrisă de Vivino însuși. Printre invitații care au participat la show de-a lungul anilor s-au numărat Jon Bon Jovi, Tiny Tim, Cyndi Lauper și Blue Öyster Cult.

Printre fanii celebri ai lui Floyd s-au numărat Lennon, The Ramones și Bowie, care au făcut referire la Floyd și la personaje din emisiunea sa omonimă în piesa sa din 2002 „Slip Away”, care includea mențiuni despre Floyd și păpușile Oogie și Bones Boy.

Într-o declarație acordată postului de radio New Jersey 101.5 în 2016, Floyd a declarat că Bowie a participat pentru prima dată la unul dintre spectacolele sale în decembrie 1980, la câteva săptămâni după ce Lennon a fost împușcat mortal. Când Floyd l-a întrebat pe Bowie cum a aflat despre el, Bowie a răspuns: „John Lennon mi-a spus să vin la spectacolul tău”.

CITEȘTE ȘI:

Stilistul vedetelor a murit la 55 de ani. Doliu în lumea filmului

Valentino Garavani, condus pe ultimul drum. Anne Hathaway, Anna Wintour și Donatella Versace, printre vedetele prezente la funeralii