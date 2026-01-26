Acasă » Știri » Știri externe » Doliu în televiziune! A murit unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori, după o luptă de aproape 3 ani cu boala

Doliu în televiziune! A murit unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori, după o luptă de aproape 3 ani cu boala

De: Daniel Matei 26/01/2026 | 17:31
Doliu în televiziune! A murit unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori, după o luptă de aproape 3 ani cu boala
Sursa foto: Profimedia

Floyd „Uncle Floyd” Vivino, un îndrăgit prezentator TV american, care a fost apreciat de la copii la nume precum David Bowie și John Lennon, a murit la 74 de ani.

Fratele lui Vivino, muzicianul Jerry Vivino, a anunțat pe Facebook că vedeta TV a murit „în pace” joi, 22 ianuarie, după o luptă de doi ani și jumătate cu „probleme de sănătate continue”, scrie People.

„Cu inima grea, sunt trist să anunț trecerea în neființă a fratelui meu și a unchiului preferat al tuturor, Floyd Vivino. Odihnește-te în pace, frate mai mare. Ne va fi dor de tine, dar vei fi mereu amintit de prieteni, familie și fanii tăi iubitori”, a scris Jerry

Site-ul oficial al lui Floyd prezintă acum o imagine cu vedeta emisiunii The Uncle Floyd Show, deasupra datelor „1951-2026”. Familia sa va organiza o înmormântare privată și va anunța un omagiu care urmează să îi fie adus acestuia la o dată ulterioară, a dezvăluit fratele său.

Cine a fost Floyd Vivino

Comediantul, născut în Paterson, New Jersey, a fost cel mai cunoscut pentru „The Uncle Floyd Show”, programul său TV care a debutat în 1974 și s-a încheiat în 1998, conform Deadline. Serialul oferea divertisment pentru copii, care includea și o satiră subtilă a programelor pentru copii ale vremii, prezentând totodată teatru de păpuși, spectacole muzicale și chiar muzică scrisă de Vivino însuși. Printre invitații care au participat la show de-a lungul anilor s-au numărat Jon Bon Jovi, Tiny Tim, Cyndi Lauper și Blue Öyster Cult.

Printre fanii celebri ai lui Floyd s-au numărat Lennon, The Ramones și Bowie, care au făcut referire la Floyd și la personaje din emisiunea sa omonimă în piesa sa din 2002 „Slip Away”, care includea mențiuni despre Floyd și păpușile Oogie și Bones Boy.

Într-o declarație acordată postului de radio New Jersey 101.5 în 2016, Floyd a declarat că Bowie a participat pentru prima dată la unul dintre spectacolele sale în decembrie 1980, la câteva săptămâni după ce Lennon a fost împușcat mortal. Când Floyd l-a întrebat pe Bowie cum a aflat despre el, Bowie a răspuns: „John Lennon mi-a spus să vin la spectacolul tău”.

CITEȘTE ȘI:

Stilistul vedetelor a murit la 55 de ani. Doliu în lumea filmului

Valentino Garavani, condus pe ultimul drum. Anne Hathaway, Anna Wintour și Donatella Versace, printre vedetele prezente la funeralii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Stilistul vedetelor a murit la 55 de ani. Doliu în lumea filmului
Showbiz internațional
Stilistul vedetelor a murit la 55 de ani. Doliu în lumea filmului
Sezonul 4 din The White Lotus se filmează într-un castel din Saint-Tropez. Un nou decor ultra-luxos pentru cel mai acid serial HBO
Showbiz internațional
Sezonul 4 din The White Lotus se filmează într-un castel din Saint-Tropez. Un nou decor ultra-luxos pentru cel…
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit la Rahova. Unde ar fi fugit Abdullah Ataș
Gandul.ro
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria....
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel...
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit la Rahova. Unde ar fi fugit Abdullah Ataș
Gandul.ro
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde
Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie ...
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie și este liderul absolut al internetului din România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025
Gabriela, fosta lui Alex Bodi, răsfățată de un admirator secret! Ce cadou scump a primit bruneta
Gabriela, fosta lui Alex Bodi, răsfățată de un admirator secret! Ce cadou scump a primit bruneta
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog ...
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
Românii care își doresc un copil ar putea primi 15.000 de lei. Banii se vor acorda în două tranșe
Românii care își doresc un copil ar putea primi 15.000 de lei. Banii se vor acorda în două tranșe
Maria Constantin, pusă la zid după ce a apărut fără machiaj și filtre: „Nu pot să cred ce ți-ai ...
Maria Constantin, pusă la zid după ce a apărut fără machiaj și filtre: „Nu pot să cred ce ți-ai făcut!”
Vezi toate știrile
×