Oana Ciocan, mesaj vehement după ce Jador a anunțat divorțul: „Nu pot să clarific fiecare zvon”

Deși nimeni nu se aștepta, în urmă cu doar câteva zile, Jador a anunțat divorțul de Oana Ciocan. După spusele artistului, relația a ajuns la final. Ei bine, în urma acestui anunț, toată lumea a așteptat reacția brunetei, dar Oana a păstrat tăcerea. Însă, acum, aceasta a transmis un mesaj cu subînțeles și se pare că nici ea nu mai vrea să mai audă de Jador.

Povestea de dragoste dintre Oana Ciocan și Jador a început la Survivor și tot acolo artistul a cerut-o de soție. La finalul anului 2024 au făcut nunta, iar în urmă cu nouă luni a venit pe lume și fiul lor. Deși totul părea că merge bine, Jador a luat pe toată lumea prin surprindere și a anunțat divorțul. După câteva zile de tăcere, acum Oana Ciocan a reacționat și ea.

Oana Ciocan, mesaj vehement după ce Jador a anunțat divorțul

De când Jador a anunțat divorțul, Oana Ciocan a preferat să păstreze tăcerea. Iar pentru că ea nu a reacționat, mulți au presupus că despărțirea nici măcar nu este reală și este o nouă „manevră de marketing” făcută de Jador.

Ei bine, după numeroase speculații, Oana Ciocan a oferit acum și o primă reacție. Aceasta a transmis un mesaj cu subînțeles în mediul online. Deși nu a făcut o declarație concretă, aceasta a distribuit un video viral în care se vorbește despre faptul că nu merită să îți consumi viața încercând să controlezi opinia tuturor despre tine sau să fii plăcut de toată lumea.

Mesajul a stârnit numeroase semne de întrebare și mulți au presupus că se referă la Jador. Se apare că Oana Ciocan s-a săturat să mai alerge după validare și dragoste și nici nu e dispusă să vorbească despre toate zvonurile care apar la adresa ei sau a relației sale.

„Dacă alegi să trăiești o viață cu adevărat construită și gândită de tine, pentru tine și pentru oamenii care contează cu adevărat pentru tine, pur și simplu nu vei putea – sau nu vei mai vrea – să îți petreci ore întregi pe zi încercând să controlezi ce se spune despre tine. Nu pot să clarific fiecare zvon, nu pot să răspund la tot ce apare. Am văzut oameni care și-au irosit întreaga viață făcând asta. Eu sunt aici, trăind o viață reală alături de oameni pe care îi iubesc cu adevărat. Am renunțat de mult timp să mai alerg după dragostea unanimă. Nu cred că e posibil să fii iubit de toată lumea dacă ești într-un fel de spațiu competitiv, chiar dacă e doar opinia mea. Și mi-am dat seama – poate nu destul de devreme, mi-aș fi dorit mai devreme – dar cu ceva timp în urmă, că nu voi putea să fac pe toată lumea să mă iubească”, a fost mesajul videoclipului distribuit de Oana Ciocan, pe TikTok.

