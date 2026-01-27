Temperatura ideală in casă pentru un somn profund. Cate grade trebuie să ai în casă noaptea

Temperatura din locuință are un rol esențial în menținerea unui somn de calitate, mai ales în sezonul rece, când utilizarea constantă a sistemelor de încălzire poate transforma confortul termic într-un factor de risc.

Din această cauză, atât aerul prea cald, cât și cel prea rece pot perturba odihna și pot afecta starea generală de sănătate.

Temperatura ideală in casă pentru un somn profund

Medicul pneumolog Andreea Mihaela Popa a explicat intervalele recomandate pentru dormitor în timpul iernii, astfel încât organismul să se poată reface corespunzător pe timpul nopții.

Specialistul subliniază că somnul nu depinde exclusiv de durata acestuia, ci și de calitatea fiecărui ciclu de odihnă. Un mediu termic adecvat contribuie semnificativ la refacerea fizică și mentală, susținând funcțiile organismului pe parcursul zilei.

„Somnul este un proces biologic complex, esențial pentru sănătatea fizică și psihică, iar temperatura ambientală reprezintă unul dintre factorii de mediu care îi influențează calitatea. Temperaturile ridicate pe timpul nopții pot provoca accelerarea ritmului cardiac, transpirație excesivă și reducerea secreției de melatonină – hormon natural care reglează ritmul circadian și induce somnolența, afectând adormirea și continuitatea somnului.”, explică Andreea Mihaela Popa.

Totodată, medicul explică faptul că organismul funcționează în acord cu ritmul circadian, controlat de hipotalamus, care reglează atât ciclul somn-veghe, cât și temperatura corporală.

În mod natural, înainte de adormire, temperatura internă scade cu aproximativ 0,5–1°C, proces necesar pentru inițierea somnului. Din aceste motive, un ambient prea cald poate perturba acest mecanism fiziologic, influențând negativ atât instalarea somnului, cât și menținerea lui.

„Pentru un somn odihnitor pe timpul nopții, temperatura recomandată în dormitor este între 17 și 20°C, deși aceasta poate varia ușor în funcție de particularitățile fiecărui organism, mai ales pe timp de iarnă. În acest interval, corpul își poate menține eficient temperatura internă, iar sistemele de termoreglare pot funcționa optim, facilitând trecerea armonioasă prin etapele somnului și asigurând nopți cu odihnă profundă. Din cauza temperaturilor care depășesc 23°C, somnul poate fi fragmentat – reducând durata fazelor profunde și crescând frecvența trezirilor nocturne. De asemenea, și un ambient prea rece poate activa mecanismele de conservare a căldurii, menținând organismul într-o stare de alertă și împiedicând refacerea completă.”, adaugă medicul.

Cate grade trebuie să ai în casă noaptea

Pe lângă temperatură, Andreea Mihaela Popa atrage atenția și asupra nivelului de umiditate din cameră, care ar trebui să se situeze între 30 și 50% pentru a evita disconfortul respirator sau uscarea excesivă a aerului. Totodată, în ceea ce privește temperatura optimă din locuință pe timpul zilei, specialistul recomandă un interval ușor mai ridicat:

„Pe timpul zilei, când suntem activi, temperatura optimă în locuință este recomandat să se încadreze între 20 – 22°C. Acest interval asigură confort termic, menține starea de vigilență și sprijină performanța în activitățile zilnice. Temperaturile mai scăzute pot fi tolerate, mai ales dacă sunt însoțite de mișcare fizică.”

Mai mult, medicul explică faptul că somnul este structurat în cicluri de aproximativ 90 de minute, formate din etapele non-REM și REM. Faza non-REM include stadiile N1, N2 și N3, fiecare având un rol specific în relaxare, consolidarea memoriei și refacerea organismului. Faza REM, caracterizată prin activitate cerebrală intensă și vise, contribuie la reglarea emoțională și la procesele cognitive.

De asemenea, temperatura ambientală influențează direct proporția acestor stadii. Un mediu prea cald reduce timpul petrecut în somnul profund și în faza REM, afectând recuperarea fizică și mentală. În schimb, un ambient moderat răcoros susține structura normală a ciclurilor de somn:

„Scăderea temperaturii din dormitor cu 2-3°C în cursul serii, comparativ cu valorile din timpul zilei, aerisirea încăperii timp de 5-10 minute înainte de culcare și evitarea surselor directe de căldură din proximitatea patului sunt factori care favorizează un somn mai odihnitor. Totodată, utilizarea lenjeriei din materiale naturale și alegerea unei pilote adaptate sezonului contribuie la menținerea confortului termic. Calitatea somnului nu este influențată exclusiv de temperatura ambientală, ci și de respectarea unei rutine aliniate ritmului biologic natural al organismului.”, precizează medicul pneumolog Andreea Mihaela Popa.

