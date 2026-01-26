Acasă » Știri » Două cicloane mediteraneene schimbă vremea în România până la final de lună. Avertisment ANM

De: Anca Chihaie 26/01/2026 | 17:43
România se pregătește pentru o perioadă cu condiții meteorologice neobișnuit de dinamice, influențate de doi cicloane mediteraneene care vor traversa regiunea până la finalul lunii ianuarie. Aceste fenomene atmosferice aduc schimbări semnificative în temperaturi și precipitații, afectând aproape toate zonele țării, inclusiv zonele montane, unde ninsorile vor fi accentuate.

Potrivit estimărilor meteorologilor, primul ciclon va începe să influențeze vremea începând de luni dimineață și va menține activitatea sa până marți seară. În acest interval, precipitațiile vor fi prezente în majoritatea regiunilor, cu valori moderate și local ridicate. În sudul și sud-vestul țării, se estimează că ploile vor atinge între 10 și 20 litri pe metru pătrat, iar în unele zone cantitățile vor ajunge chiar la 30 – 50 l/mp.

La munte, ploile vor fi mai intense, depășind 60 l/mp, iar la altitudini mai mari de 1800 de metri se vor transforma și în lapoviță sau ninsoare, favorizând acumularea unui strat de zăpadă mai consistent. Vântul va fi, de asemenea, puternic, cu rafale ce pot depăși 90–100 km/h, sporind riscul de viscol temporar și condiții de drum dificile în zonele montane.

Cel de-al doilea ciclon este așteptat să ajungă în România la mijlocul săptămânii și va aduce un nou val de precipitații în majoritatea regiunilor, cu un accent deosebit asupra sud-estului țării, unde cantitățile de apă ar putea fi semnificative. Intensitatea fenomenelor va depinde de traiectoria exactă a ciclonului, însă este clar că majoritatea zonelor vor resimți efectele acestuia, fie prin ploi, lapoviță, ninsoare sau intensificări temporare ale vântului.

Un aspect neobișnuit al acestei perioade este temperatura aerului, care va fi cu mult mai ridicată decât normal pentru această perioadă a anului. În general, valorile maxime vor oscila între 4 și 12 grade Celsius, iar temperaturile minime ale dimineții se vor încadra între -5 și 5 grade. În unele regiuni, cum ar fi Muntenia, Dobrogea, Crișana și Banat, maximele ar putea atinge 14 grade Celsius, ceea ce reprezintă o abatere semnificativă față de media obișnuită a lunii ianuarie, care se situează între -2 și 5 grade pentru maxime și între -11 și -2 grade pentru minime. Această anomalie termică combinată cu precipitațiile poate crea condiții de vreme imprevizibilă și necesită prudență sporită pentru participanții la trafic sau pentru cei care intenționează activități în aer liber.

Prognoza pentru Capitală arată un început de săptămână cu cer predominant noros și ploi însemnate cantitativ luni, temperaturi cuprinse între 2 și 12 grade Celsius. Marți se așteaptă o diminuare a cantităților de precipitații, cu ploi slabe și maxime între 4 și 7 grade, iar miercuri cerul va fi mai variabil, cu temperaturi maxime apropiate de 12 grade. Joi, ploile slabe vor reveni, însoțite de cer mai mult noros, iar vineri vremea va rămâne rece dimineața, cu maxime de 7 grade și cer noros cu ploi izolate.

În zonele montane, stratul de zăpadă se va menține sau chiar va crește temporar, în funcție de intensitatea precipitațiilor, iar vântul puternic va accentua senzația de frig și va crea condiții de viscol înalt. Pentru șoferi și turiști, atenția trebuie să fie sporită, în special în intervalele cu rafale puternice și vizibilitate redusă.

