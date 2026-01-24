Câte zile ninge în februarie în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Iarna abia atunci începe cu adevărat

Iarna nu ne va părăsi prea curând. Meteorologii Accuweather au stabilit prognoza actualizată pentru luna februarie. Cu mici oscilări de temperaturi, frigul își face simțită prezența în continuare și ninsorile vor fi dese. Toate detaliile în articol.

Luna ianuarie a adus în România o iarnă veritabilă, cu ninsori și mult ger. Temperaturile negative s-au instalat aproape în toată țara, iar în unele au fost valori și de -25 de grade Celsius.

Câte zile ninge în februarie în București, potrivit meteorologilor Accuweather

Potrivit meteorologilor Accweather, luna februarie va debuta cu temperaturi pozitive, după o perioadă marcată de ger. Cu toate astea, acest lucru nu va dura decât câteva zile. Începând cu data de 8 februarie, iarna se instalează din nou și vine cu minus în termometre și ninsori.

O ușoară încălzire se va resimți la finalul lunii, atunci când temperaturile maxime vor ajunge la 12 grade Celsius, iar minimele vor fi de –3 grade Celsius pe timpul nopții.

Prognoza azi, 24 ianuarie 2026

Meteorologii anunță o zi cu vreme în general rece și cer noros în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 3–9°C, cu posibile condiții de ceață și precipitații slabe în unele zone, în timp ce regiunile sudice sunt mai susceptibile la o încălzire ușoară față de media perioadei.

În București, prognoza indică o zi rece și predominant norosă, cu temperaturi maxime în jur de 1–3°C și minime apropiate de 0°C în orele de noapte. Ceața matinală va fi de așteptat, iar șansele de precipitații rămân scăzute, deși cerul va rămâne în mare parte acoperit pe tot parcursul zilei (VEZI AICI MAI MULT).

