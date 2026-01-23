Acasă » Știri » Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă

De: Alina Drăgan 23/01/2026 | 09:06
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Potrivit meteorologilor, o combinație rară de factori atmosferici va aduce temperaturi periculos de scăzute, ninsori abundente și ploi. Specialiștii spun că urmează unul dintre cele mai dure episoade de iarnă pentru planetă, iar temperaturile coboară până la -30 de grade.

Statele Unite se pregătesc pentru un episod de iarnă extremă care ar putea rivaliza, ca impact, cu efectele unui uragan major. Fenomenul este legat de deformarea vortexului polar care, în mod normal, rămâne concentrată deasupra regiunilor arctice. Meteorologii anunță temperaturi extreme de – 30 de grade.

Meteorologii avertizează că această iarnă ar putea să fie cea mai dură pentru întreaga planetă din cauza fenomenului de deformarea a vortexului polar. De această dată, structura sa a fost „întinsă” și destabilizată, permițând aerului arctic să coboare adânc spre sud.

Astfel, prognozele arată că nucleul vortexului polar va ajunge deasupra regiunii Marilor Lacuri, aducând un val de frig persistent în nordul și centrul Statelor Unite. Meteorologii anunță că temperaturile ar putea coborâ până la valori extreme, de – 30 de grade Celsius în anumite zone.

Mai mult, pe lângă frigul sever, combinația dintre aerul arctic și umiditatea venită dinspre Oceanul Pacific și Golful Mexic va genera ninsori masive și ploi înghețate. Specialiștii avertizează că regiunile sudice și estice ale SUA se vor confrunta cu un risc ridicat de depuneri periculoase de gheață.

De asemenea, prognoza meteo nu este prea îmbucurătoare, specialiștii avertizând că acest episod de iarnă severă nu o să fie unul de scurtă durată. Vremea extremă ar putea persista până la finalul lunii ianuarie și chiar în primele săptămâni din februarie.

Așa cum spuneam, acest episod de iarnă severă își are originea în schimbările rapide care au loc în Arctica. Temperaturile mai ridicate decât media și reducerea accentuată a gheții marine au modificat circulația atmosferică la scară largă.

