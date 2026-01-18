Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather

Prognozele meteorologice pentru luna mai 2026 indică un scenariu neobișnuit pentru zonele montane înalte din România, unde iarna pare că refuză să părăsească complet peisajul, chiar și la final de primăvară.

Potrivit estimărilor publicate de EaseWeather, în mai multe localități montane situate la altitudini ridicate sunt așteptate episoade de ninsoare, fenomen rar pentru această perioadă a anului. Printre cele mai vizate stațiuni se află Predealul, unde hărțile meteo arată nu mai puțin de șase zile cu precipitații sub formă de ninsoare sau lapoviță.

Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai

Predealul, cea mai înaltă stațiune urbană din România, este cunoscut pentru variațiile bruște de temperatură și pentru faptul că sezonul rece se prelungește adesea peste limitele calendaristice obișnuite. Conform prognozei lunare pentru mai 2026, valorile termice vor coborî frecvent spre pragul de îngheț în prima jumătate a lunii, în special pe timpul nopții și dimineții. În acest context, masele de aer rece asociate cu precipitații vor favoriza apariția ninsorilor, în special în intervalele 8–10 mai și 13–15 mai, perioade evidențiate de specialiști ca fiind cele mai instabile din punct de vedere meteorologic.

În zilele marcate cu risc de ninsoare, temperaturile maxime estimate pentru Predeal se situează între 8 și 10 grade Celsius, semnificativ sub media multianuală a lunii mai. Minimele pot coborî aproape de 0 grade, creând condiții favorabile pentru depunerea stratului de zăpadă, chiar dacă acesta nu va fi unul consistent sau de durată. Fenomenul este asociat cu sisteme atmosferice reci care traversează zona Carpaților și care afectează cu precădere regiunile aflate la peste 1.000 de metri altitudine.

Pe lângă Predeal, prognoza EaseWeather indică un tablou similar și pentru alte localități montane din România. Stațiuni precum Sinaia, Bușteni, Azuga, Rânca, Păltiniș sau zonele înalte din Munții Apuseni și Maramureș pot fi afectate de episoade scurte de ninsoare sau lapoviță. În aceste regiuni, luna mai 2026 se anunță mai rece decât normalul climatologic, cu alternanțe frecvente între zile ploioase și intervale cu precipitații mixte.

