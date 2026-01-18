Acasă » Știri » Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather

Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather

De: Anca Chihaie 18/01/2026 | 08:40
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai

Prognozele meteorologice pentru luna mai 2026 indică un scenariu neobișnuit pentru zonele montane înalte din România, unde iarna pare că refuză să părăsească complet peisajul, chiar și la final de primăvară.

Potrivit estimărilor publicate de EaseWeather, în mai multe localități montane situate la altitudini ridicate sunt așteptate episoade de ninsoare, fenomen rar pentru această perioadă a anului. Printre cele mai vizate stațiuni se află Predealul, unde hărțile meteo arată nu mai puțin de șase zile cu precipitații sub formă de ninsoare sau lapoviță.

Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai

Predealul, cea mai înaltă stațiune urbană din România, este cunoscut pentru variațiile bruște de temperatură și pentru faptul că sezonul rece se prelungește adesea peste limitele calendaristice obișnuite. Conform prognozei lunare pentru mai 2026, valorile termice vor coborî frecvent spre pragul de îngheț în prima jumătate a lunii, în special pe timpul nopții și dimineții. În acest context, masele de aer rece asociate cu precipitații vor favoriza apariția ninsorilor, în special în intervalele 8–10 mai și 13–15 mai, perioade evidențiate de specialiști ca fiind cele mai instabile din punct de vedere meteorologic.

Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai

În zilele marcate cu risc de ninsoare, temperaturile maxime estimate pentru Predeal se situează între 8 și 10 grade Celsius, semnificativ sub media multianuală a lunii mai. Minimele pot coborî aproape de 0 grade, creând condiții favorabile pentru depunerea stratului de zăpadă, chiar dacă acesta nu va fi unul consistent sau de durată. Fenomenul este asociat cu sisteme atmosferice reci care traversează zona Carpaților și care afectează cu precădere regiunile aflate la peste 1.000 de metri altitudine.

Pe lângă Predeal, prognoza EaseWeather indică un tablou similar și pentru alte localități montane din România. Stațiuni precum Sinaia, Bușteni, Azuga, Rânca, Păltiniș sau zonele înalte din Munții Apuseni și Maramureș pot fi afectate de episoade scurte de ninsoare sau lapoviță. În aceste regiuni, luna mai 2026 se anunță mai rece decât normalul climatologic, cu alternanțe frecvente între zile ploioase și intervale cu precipitații mixte.

CITEȘTE ȘI: Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, potrivit meteorologilor

Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1 au crezut că este o glumă
Știri
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1…
Rochia Chanel a Selenei Gomez de la Globurile de Aur 2026, a necesitat 323 de ore de muncă
Showbiz internațional
Rochia Chanel a Selenei Gomez de la Globurile de Aur 2026, a necesitat 323 de ore de muncă
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De la 1 iunie 2026, le crește la 25%
Gandul.ro
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se mute în Spania: „Cu 1.000 de euro pe lună trăiești ca un rege”
Adevarul
Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se...
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor”
Digi24
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care...
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Franța experimentează noi arme și soluții anti-drone pe baza lecțiilor din Ucraina
go4it.ro
Franța experimentează noi arme și soluții anti-drone pe baza lecțiilor din Ucraina
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De la 1 iunie 2026, le crește la 25%
Gandul.ro
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii ...
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1 au crezut că este o glumă
Rochia Chanel a Selenei Gomez de la Globurile de Aur 2026, a necesitat 323 de ore de muncă
Rochia Chanel a Selenei Gomez de la Globurile de Aur 2026, a necesitat 323 de ore de muncă
Primul abandon de la Survivor 2026. Concurenta care a cedat, la un pas sa plece din Dominicană
Primul abandon de la Survivor 2026. Concurenta care a cedat, la un pas sa plece din Dominicană
Află cine este creierul din spatele imperiului financiar Zlatan. Povestea femeii care a refuzat să ...
Află cine este creierul din spatele imperiului financiar Zlatan. Povestea femeii care a refuzat să fie „doar soția unui fotbalist”
Bancul de duminică | Bulă și culmea horoscopului
Bancul de duminică | Bulă și culmea horoscopului
De ce Papa nu poate fi donator de organe, deși Biserica spune „da”. Adevărul despre credință ...
De ce Papa nu poate fi donator de organe, deși Biserica spune „da”. Adevărul despre credință și tradiție
Vezi toate știrile
×