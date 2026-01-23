Prognoza meteo azi, 23 ianuarie 2026. Frig, nori și temperaturi scăzute în toate regiunile

Prognoza meteo azi, 23 ianuarie 2026. Pe scurt, azi este o zi de iarnă „clasică”: rece peste tot, cu nori mulți în sud și est, șanse de fulguieli în nord-est, iar în centru și în Transilvania apar și intervale mai luminoase, dar cu dimineți reci. Dacă pleci devreme la drum sau stai mult afară, stratul termic și atenția la porțiunile de carosabil cu gheață rămân o idee bună.

Vremea în România

Ziua de azi vine cu un tablou tipic de iarnă: în multe zone domină norii și temperaturile rămân joase, cu episoade de fulguieli/ninsoare mai probabile în est și sud, în timp ce în centru și în zona montană apar și ferestre de vreme mai frumoasă (soare printre nori), dar cu dimineți reci. Per ansamblu, maximele se învârt, în funcție de regiune, între aproximativ 0-6°C, iar minimele coboară frecvent sub pragul de îngheț.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nord-vest (Transilvania de nord / Crișana / Banat), dimineața rămâne rece, iar pe parcursul zilei se mai „deschide” pe alocuri. Cluj-Napoca prinde perioade predominant însorite la amiază, cu valori aproximative între -5°C (min) și +1°C (max). În vest, Timișoara urcă mai bine: ziua arată cu soare și nori, iar temperaturile se duc de la circa -1°C (min) până la +6°C (max).

Sud și Sud-Est

În sud (inclusiv zona Munteniei), cerul rămâne mai mult noros, cu temperaturi modeste pentru final de ianuarie. În zona Bucureștiului, intervalul zilei se conturează în jur de -2°C (min) și +2°C (max), cu multă nebulozitate pe parcursul zilei.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și spre sud-vest, vremea rămâne mai închisă, iar senzația de iarnă se simte bine dimineața și seara. La Craiova, ziua de mâine se așază cam între -2°C (min) și +1°C (max), predominant noros.

Est și Nord-Est

În Moldova, norii persistă, iar fulguielile pot apărea mai ales în prima parte a zilei. La Iași, valorile se mențin joase: aproximativ -2°C (min) și +1°C (max), cu intervale cu fulguieli dimineața și apoi cer mai mult noros.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru și în zona intracarpatică se conturează o zi rece la început, dar cu șanse mai bune de soare la orele amiezii. La Brașov, dimineața coboară spre -3°C, iar după-amiaza urcă spre +2°C, cu perioade însorite. În plus, apar atenționări de ger (ANM) în unele județe din centru/munte (de tip cod galben, în intervalul dimineții).

Dobrogea și zona Mării Negre

La malul mării, temperaturile sunt mai „blânde”, dar atmosfera rămâne umedă și închisă, cu cer mai mult noros. La Constanța, ziua se conturează între +1°C (min) și +4°C (max), cu variații mici și fără un soare convingător.

Vremea în Capitală

În București, rămâne o zi mai mult norasă, cu temperaturi în jur de -2°C și+2°C. Dimineața și seara e cel mai probabil să simți frigul mai „tăios”, iar la prânz se atinge ușor partea pozitivă a termometrului, fără schimbări spectaculoase de la o oră la alta.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, ziua începe cu o dimineață foarte rece, temperaturile coborând până spre -5°C, însă pe parcursul zilei cerul se mai degajează, iar maxima va ajunge la aproximativ +1°C, oferind o senzație de frig uscat, dar suportabil.

La Timișoara, vremea va fi ceva mai blândă față de restul țării: dimineața aduce valori de circa -1°C, iar după-amiaza termometrele pot urca până la +6°C, cu perioade însorite care vor face frigul mai ușor de suportat.

În Iași, atmosfera rămâne tipic hibernală, cu cer mai mult noros și posibilitatea unor fulguieli slabe, mai ales dimineața. Temperaturile se vor situa între -2°C la primele ore și aproximativ +1°C în timpul zilei.

La Craiova, ziua aduce o vreme închisă, cu nori persistenți și un regim termic modest: minima va coborî spre -2°C, iar maxima nu va depăși +1°C, accentuând senzația de frig.

În Constanța, apropierea mării temperează ușor frigul, astfel că temperaturile vor oscila între +1°C dimineața și +4°C la orele amiezii, însă cerul va rămâne mai mult noros, cu o atmosferă umedă și rece.

La Brașov, dimineața va fi rece, cu valori în jurul a -3°C, dar pe parcursul zilei apar intervale cu soare, iar maxima va ajunge la aproximativ +2°C, într-un peisaj de iarnă autentică specific zonei montane.

