Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 23 ianuarie 2026. Frig, nori și temperaturi scăzute în toate regiunile

Prognoza meteo azi, 23 ianuarie 2026. Frig, nori și temperaturi scăzute în toate regiunile

De: Paul Hangerli 23/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 23 ianuarie 2026. Frig, nori și temperaturi scăzute în toate regiunile
Vortexul se întoarce, Sursa foto: FreePik

Prognoza meteo azi, 23 ianuarie 2026. Pe scurt, azi este o zi de iarnă „clasică”: rece peste tot, cu nori mulți în sud și est, șanse de fulguieli în nord-est, iar în centru și în Transilvania apar și intervale mai luminoase, dar cu dimineți reci. Dacă pleci devreme la drum sau stai mult afară, stratul termic și atenția la porțiunile de carosabil cu gheață rămân o idee bună.

Vremea în România

Ziua de azi vine cu un tablou tipic de iarnă: în multe zone domină norii și temperaturile rămân joase, cu episoade de fulguieli/ninsoare mai probabile în est și sud, în timp ce în centru și în zona montană apar și ferestre de vreme mai frumoasă (soare printre nori), dar cu dimineți reci. Per ansamblu, maximele se învârt, în funcție de regiune, între aproximativ 0-6°C, iar minimele coboară frecvent sub pragul de îngheț.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nord-vest (Transilvania de nord / Crișana / Banat), dimineața rămâne rece, iar pe parcursul zilei se mai „deschide” pe alocuri. Cluj-Napoca prinde perioade predominant însorite la amiază, cu valori aproximative între -5°C (min) și +1°C (max). În vest, Timișoara urcă mai bine: ziua arată cu soare și nori, iar temperaturile se duc de la circa -1°C (min) până la +6°C (max).

Sud și Sud-Est

În sud (inclusiv zona Munteniei), cerul rămâne mai mult noros, cu temperaturi modeste pentru final de ianuarie. În zona Bucureștiului, intervalul zilei se conturează în jur de -2°C (min) și +2°C (max), cu multă nebulozitate pe parcursul zilei.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și spre sud-vest, vremea rămâne mai închisă, iar senzația de iarnă se simte bine dimineața și seara. La Craiova, ziua de mâine se așază cam între -2°C (min) și +1°C (max), predominant noros.

Est și Nord-Est

În Moldova, norii persistă, iar fulguielile pot apărea mai ales în prima parte a zilei. La Iași, valorile se mențin joase: aproximativ -2°C (min) și +1°C (max), cu intervale cu fulguieli dimineața și apoi cer mai mult noros.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru și în zona intracarpatică se conturează o zi rece la început, dar cu șanse mai bune de soare la orele amiezii. La Brașov, dimineața coboară spre -3°C, iar după-amiaza urcă spre +2°C, cu perioade însorite. În plus, apar atenționări de ger (ANM) în unele județe din centru/munte (de tip cod galben, în intervalul dimineții).

Dobrogea și zona Mării Negre

La malul mării, temperaturile sunt mai „blânde”, dar atmosfera rămâne umedă și închisă, cu cer mai mult noros. La Constanța, ziua se conturează între +1°C (min) și +4°C (max), cu variații mici și fără un soare convingător.

Vremea în Capitală

În București,  rămâne o zi mai mult norasă, cu temperaturi în jur de -2°C și+2°C. Dimineața și seara e cel mai probabil să simți frigul mai „tăios”, iar la prânz se atinge ușor partea pozitivă a termometrului, fără schimbări spectaculoase de la o oră la alta.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, ziua începe cu o dimineață foarte rece, temperaturile coborând până spre -5°C, însă pe parcursul zilei cerul se mai degajează, iar maxima va ajunge la aproximativ +1°C, oferind o senzație de frig uscat, dar suportabil.

La Timișoara, vremea va fi ceva mai blândă față de restul țării: dimineața aduce valori de circa -1°C, iar după-amiaza termometrele pot urca până la +6°C, cu perioade însorite care vor face frigul mai ușor de suportat.

În Iași, atmosfera rămâne tipic hibernală, cu cer mai mult noros și posibilitatea unor fulguieli slabe, mai ales dimineața. Temperaturile se vor situa între -2°C la primele ore și aproximativ +1°C în timpul zilei.

La Craiova, ziua  aduce o vreme închisă, cu nori persistenți și un regim termic modest: minima va coborî spre -2°C, iar maxima nu va depăși +1°C, accentuând senzația de frig.

În Constanța, apropierea mării temperează ușor frigul, astfel că temperaturile vor oscila între +1°C dimineața și +4°C la orele amiezii, însă cerul va rămâne mai mult noros, cu o atmosferă umedă și rece.

La Brașov, dimineața va fi rece, cu valori în jurul a -3°C, dar pe parcursul zilei apar intervale cu soare, iar maxima va ajunge la aproximativ +2°C, într-un peisaj de iarnă autentică specific zonei montane.

CITEȘTE ȘI:  Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine

Singurul oraș cu climă tropicală din România. Pe ce dată vine primăvara, potrivit meteorologilor Accuweather

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anticoncepționalele sub lupa Profesorului Mircea Beuran: riscuri ignorate pentru colecist
Știri
Anticoncepționalele sub lupa Profesorului Mircea Beuran: riscuri ignorate pentru colecist
Dezastru la Bac. Anii 2013–2014, când școala românească s-a privit în oglindă și n-a mai recunoscut nimic
Știri
Dezastru la Bac. Anii 2013–2014, când școala românească s-a privit în oglindă și n-a mai recunoscut nimic
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anticoncepționalele sub lupa Profesorului Mircea Beuran: riscuri ignorate pentru colecist
Anticoncepționalele sub lupa Profesorului Mircea Beuran: riscuri ignorate pentru colecist
Conflict între Elon Musk și șeful RyanAir. Fondatorul SpaceX își întreabă urmăritorii dacă să ...
Conflict între Elon Musk și șeful RyanAir. Fondatorul SpaceX își întreabă urmăritorii dacă să cumpere compania aeriană după ce l-a numit „idiot” pe directorul acesteia
Dezastru la Bac. Anii 2013–2014, când școala românească s-a privit în oglindă și n-a mai recunoscut ...
Dezastru la Bac. Anii 2013–2014, când școala românească s-a privit în oglindă și n-a mai recunoscut nimic
Horoscop 23 ianuarie 2026. Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate
Horoscop 23 ianuarie 2026. Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
De ce aplicația e-bloc a fost suspendată. Cum se va face plata întreținerii acum, potrivit BNR
Se lasă cu precipitații la carmangerie! Busu riscă totul pentru a ajunge în paradisul pofticioșilor
Se lasă cu precipitații la carmangerie! Busu riscă totul pentru a ajunge în paradisul pofticioșilor
Vezi toate știrile
×