Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine

În ultimele zile, România s-a confruntat cu un val de ger ce a adus temperaturi negative de până la -25 de grade. Urmează câteva zile în care vremea se încălzește, însă mai apoi iarna se întoarce în forță. Vortexul polar revine în România și aduce ger cumplit. Meteorologii spun că iarnă o să fie mai dură în luna februarie.

După temperaturile extrem de scăzute din ultimele zile, iarna devine mai blândă de la mijlocul acestei săptămâni. Gerul slăbește, maximele termice încep să depășească pragul de îngheț aproape în toată țara. De asemenea, se întorc ploile, dar și ninsoare. Însă, începutul lunii februarie va aduce, din nou, ger și temperaturi negative.

Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine

Ultimele zile din luna ianuarie aduc o încălzire a vremii. Anticiclonului uriaș din estul Europei se retrage spre nord-est, așa că temperaturile încep să crească. Astfel, dezghețul se va instala treptat în majoritatea regiunilor, cel puțin în timpul zilei.

Însă meteorologii avertizează că această încălzire a vremii este una de scurtă durată, iar începutul lunii februarie va aduce, din nou, temperaturi negative și ger. Vortexul polar se va întoarce și va aduce episoade de iarnă veritabilă, potrivit directoarei Centrului Național de Prognoza, Florinela Georgescu.

„Noaptea de miercuri spre joi va fi geroasă în nordul teritoriului, după care urmează o scurtă perioadă cu temperaturi ușor ridicate, care vor aduce precipitații mixte și condiții de polei. Iarna nu s-a terminat, există probabilitate foarte mare ca în luna februarie, în prima jumătate, temperaturile să se axeze în jurul normelor sau sub norme. Asta înseamnă pentru o lună aproape la fel de rece ca ianuarie probabilitate mare de noi perioade de ger, cu atât mai mult cu cât situația de la nivelul continentului european încurajează probabilitatea asta. E strat consistent de zăpadă în jumătate nordică a continentului, în nord-est de unde vin către noi masele de aer cele mai reci. Strat foarte gros de zăpadă, care menține probabilitatea formarii maselor de aer care să aducă episoade cu ger”, a spus Florinela Georgescu.

