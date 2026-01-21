Acasă » Știri » Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine

Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine

De: Alina Drăgan 21/01/2026 | 14:15
Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine
Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine

În ultimele zile, România s-a confruntat cu un val de ger ce a adus temperaturi negative de până la -25 de grade. Urmează câteva zile în care vremea se încălzește, însă mai apoi iarna se întoarce în forță. Vortexul polar revine în România și aduce ger cumplit. Meteorologii spun că iarnă o să fie mai dură în luna februarie.

După temperaturile extrem de scăzute din ultimele zile, iarna devine mai blândă de la mijlocul acestei săptămâni. Gerul slăbește, maximele termice încep să depășească pragul de îngheț aproape în toată țara. De asemenea, se întorc ploile, dar și ninsoare. Însă, începutul lunii februarie va aduce, din nou, ger și temperaturi negative.

Vortexul polar se întoarce

Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine

Ultimele zile din luna ianuarie aduc o încălzire a vremii. Anticiclonului uriaș din estul Europei se retrage spre nord-est, așa că temperaturile încep să crească. Astfel, dezghețul se va instala treptat în majoritatea regiunilor, cel puțin în timpul zilei.

Însă meteorologii avertizează că această încălzire a vremii este una de scurtă durată, iar începutul lunii februarie va aduce, din nou, temperaturi negative și ger. Vortexul polar se va întoarce și va aduce episoade de iarnă veritabilă, potrivit directoarei Centrului Național de Prognoza, Florinela Georgescu.

„Noaptea de miercuri spre joi va fi geroasă în nordul teritoriului, după care urmează o scurtă perioadă cu temperaturi ușor ridicate, care vor aduce precipitații mixte și condiții de polei. Iarna nu s-a terminat, există probabilitate foarte mare ca în luna februarie, în prima jumătate, temperaturile să se axeze în jurul normelor sau sub norme.

Asta înseamnă pentru o lună aproape la fel de rece ca ianuarie probabilitate mare de noi perioade de ger, cu atât mai mult cu cât situația de la nivelul continentului european încurajează probabilitatea asta. E strat consistent de zăpadă în jumătate nordică a continentului, în nord-est de unde vin către noi masele de aer cele mai reci. Strat foarte gros de zăpadă, care menține probabilitatea formarii maselor de aer care să aducă episoade cu ger”, a spus Florinela Georgescu.

Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather

Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, potrivit meteorologilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a putut să cumpere o româncă cu 250 de lei într-un supermarket din China. Experimentul a devenit viral
Știri
Ce a putut să cumpere o româncă cu 250 de lei într-un supermarket din China. Experimentul a devenit…
Pizza care te îmbătrânește! Consumul regulat îți aduce mai multe riduri pe față
Știri
Pizza care te îmbătrânește! Consumul regulat îți aduce mai multe riduri pe față
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
Gandul.ro
Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Adevarul
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin....
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun...
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
Digi24
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a...
Noul tanc american M1E3 are cockpit de Formula 1. Anunțul armatei
Promotor.ro
Noul tanc american M1E3 are cockpit de Formula 1. Anunțul armatei
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
Gandul.ro
Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se va întâmpla cu serialul lui Meghan Markle de pe Netflix. „Ar putea exista noi colaborări în ...
Ce se va întâmpla cu serialul lui Meghan Markle de pe Netflix. „Ar putea exista noi colaborări în viitor”
Ce a putut să cumpere o româncă cu 250 de lei într-un supermarket din China. Experimentul a devenit ...
Ce a putut să cumpere o româncă cu 250 de lei într-un supermarket din China. Experimentul a devenit viral
Motivul real pentru care Iulia Istrate a fost eliminată de la Survivor: „Dacă mă atacă, atac ...
Motivul real pentru care Iulia Istrate a fost eliminată de la Survivor: „Dacă mă atacă, atac înapoi”
Pizza care te îmbătrânește! Consumul regulat îți aduce mai multe riduri pe față
Pizza care te îmbătrânește! Consumul regulat îți aduce mai multe riduri pe față
Cea mai fericită zodie în 2026. Astrele sunt de partea ei pe tot parcursul anului
Cea mai fericită zodie în 2026. Astrele sunt de partea ei pe tot parcursul anului
Ce n-a văzut publicul la Casa iubirii. Câștigătoarea emisiunii rupe tăcerea: “Mi-a fost foarte greu”
Ce n-a văzut publicul la Casa iubirii. Câștigătoarea emisiunii rupe tăcerea: “Mi-a fost foarte greu”
Vezi toate știrile
×