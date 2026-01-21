Prognoza meteo azi, 21 ianuarie 2026. Ger dimineața, ușoară încălzire pe parcursul zilei

Prognoza meteo azi, 21 ianuarie 2026. În ansamblu,va fi o zi rece în toată România, cu ger dimineața și temperaturi modeste la prînz. Vestul și litoralul vor avea cele mai ridicate valori, în timp ce centrul și nord-estul vor rămîne sub influența frigului accentuat. O zi tipică de iarnă, care cere prudență și îmbrăcăminte adecvată, mai ales în primele și ultimele ore ale zilei.

Vremea în România azi, 21 ianuarie 2026.

Vremea în România va păstra caracterul de iarnă autentică, cu dimineți foarte reci în aproape toate regiunile și cu o ușoară creștere a temperaturilor pe parcursul zilei. Gerul va fi mai accentuat în centru, nord și nord-est, în timp ce vestul și zona litoralului vor avea valori ceva mai blînde. În multe zone, diferența dintre temperaturile minime și maxime va fi semnificativă, ceea ce va accentua disconfortul termic.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi relativ stabilă. Diminețile vor fi reci, cu temperaturi negative, însă în timpul zilei se vor înregistra valori apropiate sau ușor peste pragul de îngheț. Cerul va fi variabil, cu unele intervale însorite, mai ales în Banat și Crișana, unde maximele pot ajunge la 3…4°C.

Sud și Sud-Est

Sudul țării va avea parte de o dimineață geroasă, urmată de o zi rece, dar relativ liniștită. Temperaturile maxime vor urca greu spre 0…2°C, iar cerul va fi mai mult noros, cu posibile zone de ceață în primele ore ale zilei, în special în zonele joase.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi predominant norosă. Gerul se va face simțit dimineața, cu minime ce pot coborî spre -8°C, iar pe parcursul zilei temperaturile vor rămîne în jurul valorilor negative sau foarte aproape de zero.

Est și Nord-Est

Regiunile estice și nord-estice vor rămîne printre cele mai reci din țară. Dimineața va aduce temperaturi foarte scăzute, sub -10°C, iar peste zi, chiar dacă apar unele intervale cu soare, maximele nu vor depăși 1-2°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zonele montane, iarna își va arăta din plin forța. Diminețile vor fi foarte reci, mai ales în depresiuni, unde gerul va fi accentuat. Ziua, temperaturile vor rămîne modeste, cu valori ușor negative sau ușor pozitive, iar aerul rece va persista pînă seara.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, influența Mării Negre va mai atenua frigul. Minimele vor fi mai puțin scăzute comparativ cu interiorul țării, iar maximele pot urca pînă la 4…5°C. Cerul va fi variabil, iar vîntul poate intensifica senzația de frig în special dimineața.

Vremea în capitală

În București, ziua începe cu ger, temperaturile coborînd pînă la aproximativ -9°C. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi ușor, iar maxima va ajunge în jurul valorii de +2°C. Cerul va fi variabil, cu posibile intervale de ceață dimineața, iar seara frigul se va accentua din nou.

Vremea în marile orașe

În marile orașe ale țării, vremea va reflecta diferențele regionale, însă peste tot se va resimți frigul specific perioadei.

La Cluj-Napoca, ziua va debuta cu ger accentuat, temperaturile coborînd pînă la -13°C dimineața. Chiar dacă pe parcursul zilei cerul va fi variabil, maxima nu va depăși -1°C, menținînd o senzație de frig persistentă.

În vest, la Timișoara, vremea va fi ceva mai blîndă. Dimineața va fi rece, cu minime de aproximativ -6°C, însă în orele amiezii termometrele pot indica pînă la +4°C, sub un cer parțial noros.

La Iași, frigul va fi mai pronunțat. Minima zilei va coborî pînă la -12°C, iar peste zi temperaturile vor urca timid spre +2°C, fără a schimba însă senzația generală de iarnă aspră.

În sud-vest, la Craiova, cerul va fi mai mult noros. Dimineața va aduce -8°C, iar maxima va rămîne ușor negativă, în jur de -1°C, ceea ce va menține o atmosferă rece pe tot parcursul zilei.

Pe litoral, la Constanța, vremea va fi mai blîndă datorită mării. Minima va fi de aproximativ -4°C, iar maxima zilei va ajunge la +5°C, însă vîntul va accentua senzația de frig, mai ales dimineața.

În centrul țării, la Brașov, dimineața va fi rece, cu temperaturi de circa -7°C. Pe parcursul zilei, valorile vor urca pînă la +4°C, dar frigul va rămîne prezent, în special în zonele umbrite.

CITEȘTE ȘI: „Siberia” României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius

Detaliul ilar observat pe monitorul ANM, în timpul buletinului meteorologic de la Digi 24