Detaliul ilar observat pe monitorul ANM, în timpul buletinului meteorologic de la Digi 24

De: Alina Drăgan 19/01/2026 | 07:40
În ultimele zile, vremea a fost una destul de capricioasă și a adus multe ninsori și temperaturi negative. Românii au fost cu ochii pe prognoza meteo, iar cei care au urmărit buletinului meteorologic de la Digi 24 au avut parte de o mică „surpriză”. Detaliul ilar observat pe monitorul ANM.

În televiziune lucrurile nu merg mereu ca la carte, iar mici greșeli mai pot apărea pe micile ecrane. Gafele televizate sunt sesizate de cei mai atenți, iar cea mai recentă s-a văzut la Digi 24, în cadrul buletinului meteorologic.

Mai exact, în timpul buletinului meteorologic, unul dintre monitoarele din spetele reporterului nu a „colaborat” cu echipa și nu a afișat conținutul corect. Astfel, publicul a putut vedea că ANM încă folosește windows 7.

Mica gafă a ajuns în mediul online, iar glumele pe seama celor întâmplate au curs. Mulți au punctat faptul că din anul 2019 windows 7 nu mai are actualizări de securitate, iar asta înseamnă că orice hacker poate sparge site-ul ANM sau baza lor de date și își poate face de cap.

„Windows 7! Nu contează ca oricum era piratat”;

„De ce ne mirăm, la trezorerii se lucrează pe Windows XP”;

„În urmă cu vreo 2 ani am văzut într-un sediu al poștei un PC care rula XP și era conectat la internet”;

„Este o postare care prezinta adevărul trunchiat: în realitate, ANM acum face trecerea de la Windows XP la Windows 7”;

„Oricum se ține istoricul și evidenta pe hârtie”;

„Mai e și versiune piratată, că ăla oficial nu are imaginea aia. Și nu, nu este wallpaper, are icon-urile specifice Windows 7 tot pe desktop”, au fost câteva din cometariile din mediul online.

