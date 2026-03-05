Acasă » Știri » Cosmin Seleși, probleme de sănătate! Prezentatorul de la Pro TV este internat în spital: „Viața îți mai dă câte o palmă”

De: Alina Drăgan 05/03/2026 | 11:45
Cosmin Seleși, probleme de sănătate /Foto: Social media

Momente grele pentru Cosmin Seleși! Prezentatorul emisiunii „Batem palma?” de la Pro TV se confruntă cu unele probleme de sănătate destul de grave. Acesta a ajuns pe mâinile medicilor, iar acum este internat în spital. Medicii îl supraveghează atent, iar între timp filmările pentru show-ul de la Pro TV au fost întrerupte.

Filmările pentru show-ul „Batem palma?” de la Pro TV s-au întrerupt! Cosmin Seleși, prezentatorul emisiunii, se confruntă cu unele probleme se sănătate, iar în prezent este internat în spital. Medicii sunt încă rezervați în ceea ce îl privește, însă prezentatorul rămâne optimist, în ciuda durerilor ce îl chinuie.

Așa cum spuneam, filmările pentru emisiunea „Batem palma?” au fost întrerupte, asta după ce Cosmin Seleși a acuzat unele probleme de sănătate. Se pare că situație este destul de gravă, iar în aceste momente prezentatorul este internat în spital.

Medicii îl monitorizează îndeaproape și sunt rezervați în ceea ce îl privește. Prezentatorul de la Pro TV urmează acum un tratament și speră ca problema să se rezolve, fără să fie nevoie de o intervenție chirurgicală.

Deși situația nu este tocmai roz, Cosmin Seleși rămâne optimist și speră ca în curând să scape de toate problemele și să se poată întoarce la filmări.

„Într-adevăr, am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere. Uneori, viața îți mai dă câte o palmă și te aduce cu picioarele pe pământ. Din fericire, am ajuns la medic relativ repede, iar acest lucru a contat foarte mult. Am avut câteva dureri care m-au îngrijorat și am decis să merg la spital fără să mai aștept, iar, acum, mă felicit pentru această decizie.

În prezent, mă simt bine. Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament și sperăm să rezolvăm problema fără să fie nevoie de o intervenție chirurgicală. Am mare încredere în echipa medicală care mă îngrijește, iar medicii noștri sunt extraordinari și știu exact ce au de făcut.

Va urma, cel mai probabil, și o perioadă de recuperare, în funcție de cum evoluează lucrurile în perioada următoare. Filmările sunt în pauză pentru moment, însă vreau să le transmit telespectatorilor să stea liniștiți: nu scapă de mine așa ușor.

Le mulțumesc din suflet că ne urmăresc zi de zi și că sunt alături de această emisiune! Faptul că show-ul se bucură de audiențe atât de mari ne motivează și mai mult. Mulțumesc și echipei extraordinare alături de care lucrez! Fără toți acești oameni, nimic din toate acestea nu ar fi posibil”, a declarat Cosmin Seleși.

