Țeapa luată de Cosmin Seleși în Bali. Vedeta PRO TV a povestit tot: „Nu murdară, foarte murdară!”

Cosmin Seleși a păstrat tradiția de a petrece sărbătorile de iarnă într-o destinație însorită, departe de România. Anul acesta, însă, a decis să schimbe decorul obișnuit din Thailanda și să exploreze Indonezia, inclusiv celebra insulă Bali. Însă, ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță de vis s-a transformat într-o experiență dezamăgitoare, despre care actorul a vorbit deschis, fără ocolișuri.

Începutul de an l-a prins pe Cosmin Seleși pe meleaguri străine, însă vacanța sa nu a fost una exact așa cum se aștepta. Vedeta Pro TV s-a încrezut în mirajul oferit de Bali, a vrut să se bucure de frumusețile insulei, însă realitatea l-a lovit dur. Cum a fost experiența lui Cosmin Seleși din Bali? Nu o să mai calce niciodată acolo.

Așa cum spuneam, de mai bine de 17 ani, Cosmin Seleși își petrece vacanța de iarnă în Thailanda. Însă, de această dată a decis să schimbe puțin traseul. După cinci zile petrecute în Thailanda, vedeta a ajuns pe insula Gili, lăudată de toți ca fiind „party island”. Însă, încă de aici dezamăgirile au început, iar mai apoi Bali a fost cireașa de pe tort.

„Salut. Am să vă vorbesc despre Bali așa cum l-am experimentat eu, nu cum îl vedeți pe social media! Noi de obicei, vacanța de iarnă o petrecem în Asia, la căldură, în Thailanda mai precis, de vreo 17 ani. Dacă știi să-ți planifici vacanța, două săptămâni în Thailanda sunt la același preț, poate chiar mai ieftin, față de o săptămână în Turcia la all inclusive!

Anul acesta am decis să stăm doar cinci zile în Thailanda și apoi să încercăm o destinație nouă! Așa că iată-ne în Indonezia. Am început cu cea mai lăudată insulă de aici, Gili Island; toată lumea ne-a spus că este superbă, party island… De cum am ajuns, am descoperit o plajă frumoasă, dar… nu murdară, foarte murdară! Apa drăguță, poți înota cu broaște țestoase și în același timp, cu un cal al unui localnic care îl spală în mare lângă tine. Cazarea drăguță, raport calitate-preț ok. În rest, mâncare scumpă, berea 3,70 € la 330 ml. Multă mizerie peste tot, chiar peste tot. Am decis să fugim în prea-lăudatul Bali!”, a povestit Cosmin Seleși.