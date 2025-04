Testamentul lui Papa Francisc. A lăsat cu limbă de moarte: ”O singură inscripție”

Papa Francisc a lăsat un testament bine pus la punct! Suvernul Pontif a lăsat cu limbă de moarte încă de când simțea că i se apropia sfârșitul! Își dorea o singură inscripție!

Papa Francisc a exprimat prin testament său dorința de a avea o înmormântare simplă. Pontiful a cerut ca mormântul său să fie cât mai modest, purtând doar o inscripție simplă cu numele „Franciscus”.

Referitor la locul de înmormântare, Papa Francisc a dorit ca trupul său să fie îngropat în Bazilica Santa Maria Maggiore din Roma, un loc deosebit de important pentru el, unde obișnuia să se roage înainte și după fiecare călătorie apostolică. Această alegere simbolizează legătura sa cu acest sanctuar istoric al Bisericii Catolice.

Citește și: Vaticanul confirmă profeția Babei Vanga despre 2025. Cine ar putea fi noul Papă, după decesul lui Papa Francisc

Ce a scris Papa Francisc în testament

Conform reglementărilor „Universi Dominici Gregis”, înmormântarea Papei va avea loc între a patra și a șasea zi de la deces, iar informațiile din presa italiană sugerează că funerariile ar putea avea loc sâmbătă, 26 aprilie. Data exactă va fi stabilită în cadrul primei Congregații Generale a Cardinalilor, care va decide ultimele detalii ale ceremoniei.

În ceea ce privește alegerea unui nou suveran pontif, conclavul cadrinalilor se va desfășura între a 15-a și a 20-a zi după moartea Papei, adică între 6 și 10 mai. Totuși, dacă toți cardinalii electori ajung la Roma mai devreme, acest interval ar putea fi scurtat. Aceste reglementări sunt menite să asigure o tranziție ordonată în conducerea Bisericii Catolice. Dorința Papei Francisc pentru o înmormântare simplă, fără opulență, arată în continuare principiile de modestie și credință pe care le-a promovat pe parcursul anilor.

Testamentul lăsat de Papa Francisc arată astfel:

„În numele Preasfintei Treimi. Amin. Simțind că se apropie amurgul vieții mele pământești și cu speranța vie în Viața Veșnică, doresc să-mi exprim voința testamentară doar în ceea ce privește locul înmormântării mele. Întotdeauna mi-am încredințat viața și slujirea mea preoțească și episcopală Maicii Domnului nostru, Maria Preacurată. Prin urmare, cer ca rămășițele mele muritoare să se odihnească în așteptarea zilei învierii în Bazilica Papală Sfânta Maria Maggiore. Doresc ca ultima mea călătorie pământească să se încheie în acest vechi sanctuar marian, unde am mers în rugăciune la începutul și la sfârșitul fiecărei călătorii apostolice pentru a încredința cu încredere intențiile mele Mamei Imaculate și pentru a-i mulțumi pentru grija sa docilă și maternă. Cer ca mormântul meu să fie pregătit în nișa din culoarul lateral dintre Capela Paulină (Capela Salus Populi Romani) și Capela Sforza din Bazilica Papală sus-menționată, așa cum se indică în anexă. Mormântul trebuie să fie din pământ, simplu, fără decorațiuni speciale și cu singura inscripție: Franciscus. Cheltuielile pentru pregătirea înmormântării mele vor fi acoperite din suma oferită de un binefăcător, pe care am aranjat să fie transferată Bazilicii Papale Sfânta Maria Maggiore, și pentru care am dat instrucțiuni corespunzătoare Monseniorului Rolandas Makrickas, Comisar Extraordinar al Capitolului Liberian. Domnul să dea răsplata meritată celor care m-au iubit și care vor continua să se roage pentru mine. Suferința care a devenit prezentă în ultima parte a vieții mele am oferit-o Domnului pentru pacea mondială și fraternitatea dintre popoare. Santa Marta, 29 iunie 2022 FRANCISC.”

Citește și: Ultima dorință a Papei Francisc! Unde va fi înmormântat Suveranul Pontif