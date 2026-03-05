Acasă » Știri » ”Dezastru” la Chefi la cuțite! Orlando Zaharia a făcut praf de un concurent: ”Te urăsc din tot sufletul”

De: Iancu Tatiana 05/03/2026 | 10:37
Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Ştefan Popescu şi Chef Orlando Zaharia / Foto: Instagram

Chefi la cuțite a ajuns să fie un front al luptelor dintre concurenți și chefi! Un participant s-a prezentat în fața lor cu un preparat care nu a fost pe gustul juraților, iar ce a urmat mai apoi este ceva demn de un reality-show în adevăratul sens al cuvântului. Bărbatul a răbufnit, iar bucătarii au mers după el în culise, după ce acesta a lansat o afirmație care i-a stârnit curiozitatea lui Orlando Zaharia.

Sebastian Bartha este numele concurentului care a transformat emisiunea de gătit în una de acțiune. Supărat că nu a trecut în etapa următoare din cauză că nu a luat trei cuțite, acesta s-a enervat exagerat de tare. Până să părăsească emisiunea, participantul i-a adresat lui Chef Orlando Zaharia o înțepătură, dar și o declarație șocantă.

La cuțite, pe bune

Sebastian Bartha a mai participat la emisiune, iar atunci când a intrat prima dată în platou a spus că suferă de lipsa de autocontrol. Tânărul a spus că de câțiva ani are probleme serioase cu nervii. Acestea au fost provocate în trecut, după ce niște persoane l-au adus într-un colaps nervos. Ediția de aseară a fost o demonstrație că se înfurie repede, după ce a picat proba din audiții.

Am nervii slăbiți de mic. Din cauza unor oameni am ajuns să mă enervez foarte tare, a declarat Sebastian.

Sebastian Bartha. SURSA FOTO: Capură Antena 1
Sebastian Bartha. SURSA FOTO: Capură Antena 1

În prima ediție la care a participat, concurentul a avut un preparat care a constat în risotto cu baby spanac, dar nu le-a plăcut celor patru chefi. Drept urmare, bărbatul nu a primit cuțitele, dar a mai primit o șansă. Totuși, aceasta nu a fost norocoasă. Supărat nevoie mare, Sebastian l-a atacat pe chef Orlando și l-a întrebat dacă își amintește de mărar, dar i-a mai spus ceva care a șocat pe toată lumea. Aflat în nedumerire pentru că nu știa despre ce vorbește, Orlando Zaharia a mers după el să se lămurească și i-a atras atenția asupra faptului că nu agreează lipsa de bun-simț:

Nu cred că cineva trebuie să-și permită să facă cu mine ce faci tu, a spus Chef Orlando Zaharia.

Sebastian a explodat și a făcut o afirmație uluitoare:

Te urăsc din tot sufletul, i-a adresat Sebastian, iar apoi a plecat din emisiune.

Chefii împreună cu Sebastian Bartha. SURSA FOTO: Captură Antena 1

Concurentul de la Chefi la Cuțite o critică pe Angelina Jolie, după ce a gătit pentru ea: „Cu makeup e frumoasă. Fără…”

Cine este Oleg Dobrin de la Chefi la cuțite 2026. O accidentare i-a schimbat radical drumul în viață

