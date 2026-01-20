„Siberia” României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius

Luna ianuarie a adus în România o iarnă veritabilă, cu ninsori și mult ger. Temperaturile negative s-au instalat aproape în toată țara, iar în unele oraș meteorologii anunță valori și de -25 de grade Celsius. Unde se află „Siberia” României în aceste zile?

Meteorologii au extins, luni, 19 ianuarie codul galben de ger. Potrivit acestora, valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime vor fi cuprinse între -25 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

„Siberia” României: Meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius

Potrivit ANM, până în data de 22 ianuarie, ora 10:00, meteorologii avertizează că vremea va fi deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.

Valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -25 și -6 grade.

A fost o nouă noapte geroasă în aproape toată țara. Însă, cele mai mici temperaturi înregistrate au fost de -25 la Miercurea Ciuc. Mai mult, meteorologii Accuweather anunță că, în fapt, temperatura resimțită a fost de – 30 de grade.

Miercurea Ciuc pare să fie „Siberia” României, căci aici și zilele următoare se vor înregistra tot temperaturi extreme de scăzute. Chiar dacă vremea se mai încălzește ușor, temperaturile minime se vor situa în jurul valorilor de – 14 grade.

De asemenea, toată țara se va afla astăzi, 20 ianuarie, sub atenționare meteo Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger. Mai mult, în intervalul 20 ianuarie, ora 10:00 – 20 ianuarie, ora 20:00, în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -8 și -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista.

