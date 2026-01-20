Acasă » Altceva Podcast » „Siberia” României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius

„Siberia” României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius

De: Alina Drăgan 20/01/2026 | 07:20
Siberia României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius
"Siberia" României: Meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius

Luna ianuarie a adus în România o iarnă veritabilă, cu ninsori și mult ger. Temperaturile negative s-au instalat aproape în toată țara, iar în unele oraș meteorologii anunță valori și de -25 de grade Celsius. Unde se află „Siberia” României în aceste zile?

Meteorologii au extins, luni, 19 ianuarie codul galben de ger. Potrivit acestora, valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime vor fi cuprinse între -25 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

„Siberia” României: Meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius

Potrivit ANM, până în data de 22 ianuarie, ora 10:00, meteorologii avertizează că vremea va fi deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.

Valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -25 și -6 grade.

A fost o nouă noapte geroasă în aproape toată țara. Însă, cele mai mici temperaturi înregistrate au fost de -25 la Miercurea Ciuc. Mai mult, meteorologii Accuweather anunță că, în fapt, temperatura resimțită a fost de – 30 de grade.

Miercurea Ciuc, „Siberia” României /Foto: Accuweather

Miercurea Ciuc pare să fie „Siberia” României, căci aici și zilele următoare se vor înregistra tot temperaturi extreme de scăzute. Chiar dacă vremea se mai încălzește ușor, temperaturile minime se vor situa în jurul valorilor de – 14 grade.

De asemenea, toată țara se va afla astăzi, 20 ianuarie, sub atenționare meteo Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger. Mai mult, în intervalul 20 ianuarie, ora 10:00 – 20 ianuarie, ora 20:00, în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -8 și -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista.

Detaliul ilar observat pe monitorul ANM, în timpul buletinului meteorologic de la Digi 24

Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste noapte”
Altceva Podcast
Cum a primit Andra vestea că Măruță rămâne fără emisiunea de la PRO TV: „Nu a aflat peste…
Ce pensie infimă are Mircea Solcanu, de fapt. Cât primește de la statul român
Știri
Ce pensie infimă are Mircea Solcanu, de fapt. Cât primește de la statul român
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în...
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează
Adevarul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe...
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare....
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
Digi24
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
go4it.ro
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”
Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”
De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele ...
De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima!
Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima!
BANC | Bulă și femeia misterioasă: „Unde ai fost toată viața mea?”
BANC | Bulă și femeia misterioasă: „Unde ai fost toată viața mea?”
Horoscop rune azi, 20 decembrie 2026. Daruri, împăcare și echilibrul dintre a oferi și a primi, toate ...
Horoscop rune azi, 20 decembrie 2026. Daruri, împăcare și echilibrul dintre a oferi și a primi, toate aduse de runa Gebo
Vezi toate știrile
×