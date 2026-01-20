Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 20 ianuarie 2026. Temperaturi negative în toate regiunile și frig accentuat în marile orașe

De: Paul Hangerli 20/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 20 ianuarie 2026. Vremea rămâne pronunțat rece, tipic de iarnă, cu temperaturi sub zero grade în majoritatea țării. Valorile termice vor rămâne negative pe tot parcursul zilei, atmosfera fiind dominată de ger, cer variabil și uneori soare slab pe arii restrânse. Meteorologii avertizează că gerul persistent va fi caracteristica principală a zilei de marți, parte a unui val de frig prelungit peste țară.

Vremea în România – 20 ianuarie 2026

Azi, 20 ianuarie 2026, vremea va rămâne tipic iernatică în România, dominată de ger persistente și temperaturi negative în majoritatea regiunilor. Chiar dacă în unele orașe valorile pot ajunge aproape de 0 °C în timpul zilei, senzația de frig va fi accentuată, iar gerul va fi principalul element al zilei. Pe litoral și în zonele centrale, aerul rece va persista pe tot parcursul zilei, iar în zonele montane condițiile de iarnă rămân ferme.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul României gerul va domina întreaga zi, cu temperaturi care vor ajunge greu spre pragul de -6…-4 °C în timpul zilei, rămânând mult sub zero. Vestul țării va avea – la rândul său – ger persistent și maxime negative, însă cerul va fi mai mult senin.

Sud și Sud-Est

Regiunile sudice și sud-estice vor fi marcate de temperaturi negative și ger accentuat dimineața. Maximele diurne vor urca, în cel mai bun caz, spre -1-0 °C local, dar senzația de frig va rămâne puternică din cauza aerului rece. În zona de sud-est și în apropierea Mării Negre, frigul se va resimți și pe litoral, unde termometrele vor indica tot valori sub zero.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia și sud-vestul țării vor resimți, de asemenea, ger puternic, cu maxime prognozate aproximativ -2-0 °C. Cerul va alterna între soare slab și nori rari, dar temperatura scăzută va persista și la orele după-amiaza.

Est și Nord-Est

În est și nord-est vremea va fi rece cu temperaturi negative pe tot parcursul zilei. Chiar dacă soarele va răzbate printre nori, gerul va rămâne accentuat, iar termometrele vor indica maxime ce nu vor trece de -4–3 °C.

Centrul țării și zona Carpaților

Zona centrală, inclusiv în apropierea Carpaților, va avea o zi rece cu ger accentuat. Temperaturile maxime vor fi negative, iar în zona montană gerul va fi și mai puternic, favorizat de altitudinea mare.

Vremea în capitală – București

În București, valorile termice vor fi în continuare scăzute, cu maxime de aproximativ -1 -0 °C în jurul amiezii și minime mult mai reci dimineața și noaptea. Gerul va fi prezent pe tot parcursul zilei, iar aerul rece va domina atmosfera.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: temperaturi maxime în jurul -4 și -3 °C, iar dimineața chiar mai reci, cu ger persistând toată ziua.

Timișoara: maxime prognozate în jur de 0 și +2 °C la mijlocul zilei, dar răcirea nocturnă va duce din nou la sub zero.

Iași: day-time maxime de aproximativ -5 și -4 °C, ger accentuat dimineața și seara.

Craiova: valori diurne în jur de -1 și 0 °C, cu ger constant dimineața.

Constanța: maxime în jur de -1 și 0 °C pe litoral, cu vânt rece și ger persistent.

Brașov: temperaturi diurne tot negative, de -1 și 0 °C, cu ger pronunțat pe tot parcursul nopții.

CITEȘTE ȘI: Aerul siberian va îngheța România. Când ajunge și cât de frig o să fie

Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather

 

 

