Aerul siberian va îngheța România. Când ajunge și cât de frig o să fie

De: Denisa Iordache 16/01/2026 | 17:20
Vești importante pentru români! Administrația Națională de Meteorologie a făcut anunțul pentru următoarele patru săptămâni. Iarna nu ne părăsește prea curând, iar România va fi curprinsă de un aer siberian. Toate detaliile în articol.

Potrivit informațiilor, o masă de aer rece se va extinde asupra României, astfel că temperaturile vor fi în continuare foarte scăzute. Acest fenomen va dura pentru aproximativ două săptămâni.

„O masă de aer rece provenită din Câmpia Rusă se va extinde peste țara noastră și va menține vremea deosebit de rece în majoritatea regiunilor pentru următoarele două săptămâni. Pe arii extinse va fi ger dimineața și noaptea, cu cele mai scăzute temperaturi în zona Moldovei. Cerul va fi variabil, cu înnorări în zonele joase de relief, unde pe alocuri se va forma ceață, cu depunere de chiciură. Vântul va accentua și mai mult senzația de frig pe crestele montane, în sudul Banatului, în sudul Moldovei, Bărăgan și Dobrogea continentală. În general, temperaturile maxime se vor încadra între -10 și 0 grade, iar cele minime între -18 și -6 grade”, spun specialiştii ANM.

În intervalul 19 ianuarie – 26 ianuarie , vremea va fi mai dură decât ne-am fi așteptat. Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru perioada din calendar în întreaga țară.

În intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, temperaturile medii vor fi sub cele normale pentru această perioadă, mai ales în zonele nord-estice.

În intervalul 2 februarie – 9 februarie 2026, temperaturile se vor menține în continuare mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă din an, la nivelul întregii țări.

În intervalul 9 februarie – 12 februarie, temperaturile vor fi în continuare mai scăzute decât cele obișnuite pentru luna februarie, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, pe întreg teritoriul.

