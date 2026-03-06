Victor Cornea, prezent la concertul Andreei Bălan. Cum a fost surprins logodnicul vedetei

Andreea Bălan și-a susținut show-ul de la Sala Palatului, pe 1 martie. Logodnicul ei, Victor Cornea nu a putut să lipsească. Acesta a fost surprins în timpul spectacolului în ipostaze neașteptate.

Victor Cornea nu a participat la concert ca un simplu fan. El a fost acolo pentru a o susține pe artistă și nu oricum. Entuziasmul s-a văzut pe chipul lui. În timpul prestației, Victor nu a stat singur. Alături de el au fost văzute mama Andreei și cele două fetițe ale artistei.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare scot la suprafață povestea de iubire pe care cei doi o trăiesc. Victor o apreciază foarte mult pe cântăreață, iar asta se vede cu ochiul liber.

Cum a fost văzut Victor Cornea la concertul Andreei Bălan

Victor Cornea și Andreea Bălan urmează să se căsătorească. Până va avea loc fericitul eveniment, Andreea Bălan s-a mai bucurat de atenția publicului. Ea a susținut un mare show pe 1 martie, la Sala Palatului. În sala plină de fani care au venit să o vadă pe artistă, a fost surprins și viitorul ei soț, Victor Cornea. El se afla alături de mama cântăreței, dar și de fetele ei cu care Victor are o relație foarte frumoasă.

În mediul online au apărut imagini de la concert, iar în ele apare și Victor. El a fost surprins de camere, fiind foarte entuziasmat, aplaudând puternic și ridicând mâinile în aer. Acesta era cucerit de show-ul pe care logodnica lui îl realiza. Reacțiile au atras privirile fanilor, mai ales că erau naturale și pline de iubire. Emoții au avut și fetele și mama Andreei, fiind în același ritm cu Victor.

Cum și-au început relația Victor Cornea și Andreea Bălan

În urmă cu ceva timp, îndrăgita artistă a fost invitată la o emisiune. Aici a povestit despre începutul relației cu Victor, dar și despre băiatul pe care acesta îl are.

După divorț mi-a fost foarte greu. Am stat doi ani singură și m-am cunoscut pe mine. M-am rugat foarte mult: Doamne, dă-mi pe cineva care să fie potrivit pentru mine și fetițele mele. Iată că a venit la momentul potrivit. El a fost pregătit de o relație serioasă de acest nivel. La prima întâlnire mi-a spus că are un băiețel. Faptul că are un băiețel pe mine m-a făcut să merg mai departe cu relația. Eu nu aș fi putut să fiu cu un bărbat care nu are copii, a declarat artista.

Andreea Bălan, bună la casa omului! Așa îl dă gata artista pe Victor Cornea