Ce este furtuna hibernală. Fenomenul meteo va lovi în următoarea perioadă Statele Unite

O furtună hibernală de proporții uriașe se pregătește să afecteze Statele Unite în această săptămână, expunând sute de milioane de oameni la condiții meteo extreme și perturbări majore. Fenomenul, denumit „Fern”, se va întinde de la Texas și regiunile Marilor Câmpii până în zonele estice ale țării, acoperind o suprafață impresionantă de peste 3.000 de kilometri, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din distanța de la est la vest a Statelor Unite.

Începând de joi și vineri, zone întinse din centrul și estul țării vor experimenta temperaturi extrem de scăzute, rafale de vânt puternice și condiții de iarnă severe. Valul de frig arctic va avansa treptat din regiunea Marilor Câmpii spre Valea Mississippi, Valea Ohio și până în Nord-Est, intensificând senzația de frig și ridicând riscuri semnificative pentru infrastructură și transporturi. Serviciile meteorologice estimează că temperaturile resimțite ar putea coborî până la -46°C în zonele nordice ale Marilor Câmpii, ceea ce leagă acest fenomen de un context deosebit de periculos pentru populație.

Ce este furtuna hibernală

Această furtună este legată de o nouă perturbare a Vortexului Polar, care a început să influențeze masiv clima nord-americană. Vortexul Polar, un sistem atmosferic ce menține în mod normal frigul în regiunile arctice, se slăbește și deviază masele de aer rece către sud, provocând astfel aceste episoade extreme de iarnă în zone unde temperaturile obișnuite sunt mult mai ridicate. Această instabilitate atmosferică contribuie la intensificarea vânturilor, la apariția zăpezii și a gheții, dar și la creșterea probabilității de pene de curent și blocaje în rețelele de transport.

Experții în meteorologie au avertizat că furtuna Fern va afecta direct peste 175 de milioane de persoane, ceea ce include mari centre urbane, dar și zone rurale extinse. În aceste regiuni, transportul rutier, feroviar și aerian se poate confrunta cu întârzieri semnificative, iar rețelele electrice vor fi suprasolicitate. În condițiile unor temperaturi extreme și a vântului puternic, infrastructura de energie și locuințele neechipate corespunzător riscă să fie grav afectate.

Pe lângă pericolele imediate pentru siguranța oamenilor, această furtună hibernală poate avea efecte economice semnificative. Închiderea drumurilor, suspendarea curselor aeriene și necesitatea de a mobiliza resurse pentru încălzirea locuințelor și protecția populației generează costuri considerabile. De asemenea, producția agricolă și transportul mărfurilor pot fi grav perturbate, mai ales în regiunile Marilor Câmpii și ale Văii Mississippi, care joacă un rol important în aprovizionarea cu alimente a întregii țări.

