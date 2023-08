Busu de la Pro TV îl desființează pe Gheboasă, după derapajul de la UNTOLD: „Vrei să șochezi, ce vrei?”

Busu rămâne, pentru încă un sezon, emblema rubricii Meteo de la Pro TV, prezentatorul fiind unul dintre simbolurile trustului din Pache Protopopescu. Florin Busuioc povestește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum și-a început cariera, cu șase luni înainte ca televiziunea să emită. Însă, chiar dacă este puternic ancorat în stilul de viață de pe sticlă, actorul nu își uită marea dragoste, scena!

Cunoscutul Busu admite că emoția de pe scândură este unică și imposibil de replicat în alte medii. Însă, dincolo de viața profesională, Florin Busuioc este și tată pentru trei copii, aspect ce îl îndeamnă să critice influențele negative din spațiul public. Actorul îl critică pe Gheboasă pentru anti-exemplul oferit în prestația de la UNTOLD, dar nu o scapă din vizor nici pe Madonna. Busu este de părere că artiștii ar trebui să rămână la cântat și mai puțin la partea de „influențare”.

Florin Busuioc se declară actor, înainte de a fi prezentator: „Emoția este mai mare pe scenă!”

CANCAN.RO: Cum este să fii imaginea unui post precum Pro TV?

Busu: E onorant, îți dai seama, mai ales că imaginea asta s-a construit în timp, nu este o imagine apărută din neant sau spontan. Eu sunt la Pro TV de la începutul începutului, chiar cu șase luni înainte să emită, făceam dublaje pentru desene animate. După aceea am tras voci pentru toate emisiunile concurs, apoi am fost la Bingo, după aceea am făcut Meteo, după aceea Radu Anton Roman, am continuat cu Meteo. S-a făcut după aceea și emisiunea „România, jos pălăria!”. Și acum continuăm cu Meteo, că n-avem ce să facem. Este un mod de viață, dar pe lângă televiziune eu mai fac și teatru. Pentru că nu mă pot desprinde de marea mea pasiune și de meseria mea. Sunt actor de teatru, în primul rând, apoi sunt prezentator de televiziune, în această ordine sunt lucrurile.

CANCAN.RO: Sunt mai mari emoțiile pe scenă sau la TV?

Busu: Sunt mai mari pe scenă, deși ar trebui să fie la televizor, pentru că e live toată treaba și sunt milioane de ochi asupra mea, pe când într-o sală de teatru sunt câteva sute de oameni. Emoția este mai mare pe scenă, pentru că este nemijlocit transferul de emoții dintre public și actori. La televiziune ai ecranul în față, ai sticla aia care nu face acel transfer la fel ca în sala de teatru.

Busu îl critică pe Gheboasă pentru isprava de la UNTOLD, dar nici Madonna nu îi scapă din colimator

CANCAN.RO: Fiica cea mică este foarte activă pe rețelele sociale. Florin Busuioc urmărește sau nu postările fetei?

Busu: Niciodată, nu m-am uitat niciodată ce postează fiica mea pe rețelele sociale, dar absolut niciodată. Din când în când îmi mai arată «uite, tati, am făcut dănsulețul ăsta» sau nu știu ce chestii mai face ea pe acolo. Dar nu i-am cerut niciodată să-mi arate și nici nu am vreo apăsare că ar face lucruri necuvenite, nu cred.

CANCAN.RO: A fost scandalul cu Gheboasa, care a cântat cuvinte injurioase la UNTOLD. Cum comentați asta, domnule, mai ales din postura de părinte?

Busu: Orice artist care folosește cuvinte injurioase într-un eveniment de talia UNTOLD, nu e OK. La ce bun sau ce vrei să demonstrezi cu asta? Vrei să te faci cunoscut, mai cunoscut decât ești? Vrei să șochezi, ce vrei? Ce urmărești, asta e important?! Care este scopul pentru care faci asta și care este finalitatea?! Că până la urmă, dacă nu are o finalitate în regulă și lucrurile nu sunt o frondă adusă guvernanților, vremurilor, mai știu eu cui, nu înțeleg de ce ai face-o.

Poți să faci asta și fără să folosești cuvinte injurioase, poți să faci frondă împotriva unui eveniment, împotriva unei manifestări a societății, fără să folosești cuvinte injurioase. Eu cred că astea sunt lucruri gratuite pe care le face Gheboasă și nu cred că i-au folosit foarte mult. Mai degrabă i-au periclitat imaginea, așa cum i-au periclitat imaginea Madonnei, care a venit la București și a zis «Bună ziua, Budapesta!». Și a zis ea că «Rromii sunt opresați în România». De unde a scos-o, când au foarte multe drepturi și li se acordă foarte mare atenție. Trebuia să-și vadă de cântatul ei și să nu aibă comentarii nepotrivite, care nu-și aveau locul în acel concert și moment!

