Am aflat secretul lui Busu! Prezentatorul rubricii Meteo, de la PRO TV, altfel decât îl știi: a traversat cu sacoșica în mână și…

Ochii cât cepele pe micul ecran! Urmează Busu! Și, pentru că este sezonul estival, toți consumatorii de PRO TV îi așteaptă veștile de la Meteo. Carismaticul prezentator aruncă și joculețele și bancurile lui, atât de gustate de telespectatori. Ce mai, Florin Busuioc este o vedetă admirată! Așa îl știm la televizor, dar cum este Busu în realitate? CANCAN.RO vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

CANCAN.RO l-a ”descoperit” pe Busu. Nu în București, ci la Voluntari! La niște filmări ar fi fost prezentatorul rubricii Meteo, de la PRO TV, iar de acolo a ieșit, agale, cu o țintă precisă: un supermarket. Și-a făcut cumpărăturile. Într-o sacoșă a pus totul, că nu s-a lăcomit, apoi s-a strecurat pe străduțe și a ajuns la principală.

Busu s-a întors cu RATB-ul în București

Busu nu e deloc fițos, nu a vrut Uber, taxi, pur și simplu a ales mijlocul de transport în comun, care să-l repeadă la București, acolo unde locuiește. Așa că a ajuns în stație și a așteptat. Nu mult, pentru că autobuzul a tras pe dreapta. Prezentatorul de la PRO TV a urcat liniștit și, astfel, avea să ajungă acasă.

Să mai spunem că Florin Busuioc se mișcă bine, e în formă, și-a revenit complet după infarctul pe care l-a suferit acum cinci ani, chiar pe scena teatrului din Craiova. De atunci, Busu duce o viață ”curată”. Merge mai mult pe jos, de fumat s-a lăsat instant. Se și vede, de altfel, în imaginile propuse de CANCAN.RO că vedeta de la PRO TV are, parcă, un alt tonus.

Cum a slăbit Florin Busuioc 15 kilograme

Florin Busuioc își schimba radical stilul de viață după infarct, ba a dus și o luptă acerbă cu kilogramele în plus. Busu chiar dezvăluia recent cum a reușit să slăbească nu mai puțin de 15 kilograme: dietă strictă!

„Încă nu arăt foarte bine, mai am de slăbit cam 15 kilograme, am slăbit deja 15, cu regim și cu niște proceduri de modelare corporală. Aceste proceduri nu neapărat că ajută la slăbit, dar se vede la centimetri, se vede că scad.

La micul dejun, atunci când îl mănânc, pentru că se întâmplă rar, eu mă trezesc la 5:30, dar când mănânc optez pentru un iaurt cu afine, zmeură, puțină nucă pisată și o linguriță de miere, se mai pune și ovăz, semințe de in, câteodată pun și chia.

Nu mai mănânc mici, sosuri, paste, pâine. Mănânc doar o pâine fără gluten, care de fapt sunt crackersi. Eu mă simt puțin vinovat acum, pentru că de ziua mea am fost la un restaurant și am mâncat un biban de mare cu un sos și am mai mâncat și niște focaccia. De tort nu m-am atins, eu nu mănânc”, a dezvăluit Florin Busuioc, la „Vorbește Lumea”.

