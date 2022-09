Gestul neașteptat pe care Florin Busuioc îl face zilnic. Prezentatorul de la PRO TV și-a luat fanii prin surprindere

Florin Busuioc (60 de ani) a făcut o dezvăluire total neașteptată. „Busu” de la meteo nu pare să ducă lipsa banilor, dar alege să meargă cu transportul public. Vedeta PRO TV nu se ascunde, ba chiar este salutat de toată lumea.

Busu este unul dintre cei mai buni prezentatori de meteorologie din întreaga Europa, după cum a și câștigat, în anul 2010, premiul de la Societatea Europeană de Meteorologie ca cel mai bun prezentator meteo al anului. Florin Busuioc a reușit mereu să se remarce la PRO TV, motiv pentru care este recunoscut de o țară întreagă. Așadar, mare le-a fost uimirea fanilor când l-au văzut pe celebrul prezentator chiar în tramvai, la cinci dimineața.

„Merg cu tramvaiul. Și, care e problema. Vreau să spun că lumea în tramvai a început să mă cam cunoască. Dimineața, cel puțin, când plec la 5 și jumătate, mă întâlnesc cu aceleași fețe, care merg și ele la serviciu, ne salutăm, mă salut cu vatmanii, mă salut cu toată lumea, nu am niciun fel de problemă”, a spus Florin Busuioc. (CITEȘTE ȘI: Cu ce probleme de sănătate se confruntă Florin Busuioc, la 4 ani de la infarct: „Trebuie, obligatoriu să…”)

Ce i-au reproșat călătorii din tramvai lui Florin Busuioc, pe vremea când făcea Bingo

O apariție marca „Busu” în tramvai e cel puțin greu de crezut pentru cine îl vede, dar reacțiile par să fie „de bine”. Pe de altă parte, pe vremea când făcea Bingo, s-a trezit cu reproșuri de la oamenii care nu câștigau.

„Să știi că niciodată, eu personal, nu am avut parte de reacții deplasate. Când făceam Bingo mai erau unii supărați că nu câștigau și mă întrebau: mie de ce nu mi-ai luat extrabiletul, că faceți voi șmecherii pe acolo. O prostie. Dar niciodată nu am avut probleme. În general, oamenii când mă întâlnesc pe stradă vorbesc, fac glume cu mine sau își exprimă recunoștința că existăm, noi, cei de la știri. Niciodată nu am avut probleme cu reacții nepotrivite din partea oamenilor”, a adăugat Busu, pentru aceeași sursă. (CITEȘTE ȘI: Florin Busuioc își „prognozează” sfârșitul în televiziune și pe scenă: “Ce vină au oamenii să vadă o moarte în direct?”)