Cu ce probleme de sănătate se confruntă Florin Busuioc, la 4 ani de la infarct: „Trebuie, obligatoriu să…”

În 2018, Florin Busuioc a suferit un infarct, iar din acest motiv a lipsit o bună perioadă de pe micile ecrane. În prezent, cunoscutul prezentator se confruntă cu o altă problemă, care i-ar putea pune în pericol sănătatea, mai exact kilogramele în plus. În cadrul unui interviu, vedeta de la ProTV a explicat cum va rezolva această situaţie.

Florin Busuioc a fost la un pas de moarte în urmă cu patru ani, în urma unui infarct. De atunci, actorul şi-a schimbat complet viaţa şi a adoptat un stil de viaţă sănătos. A renunţat la alcool şi ţigări de frica problemelor de sănătate.

În schimb, acesta mărturisește că are și o plăcere vinovată la care nu poate renunţa aşa uşor: mâncarea.

„Am avut mai multe perioade. Am avut o perioadă în care tot așa, de stres, m-am îngrășat foarte tare, aveam 110 kg. După aceea am slăbit la 98, apoi m-am îngrășat din nou la 104-106 și acum am 106 kg.

Și trebuie să slăbesc până la 88, cel mai puțin atât ar trebui, ar trebui să am vreo 80 dacă mă întrebi pe mine, hai și 90 e bine. Dar să slăbești 16 kg e complicat„, a mărturisit actorul pentru impact.ro.

Actorul recunoaşte că şi renunțatul la fumat a avut un rol important în acumularea kilogramelor, pentru că, deşi a ținut mai multe diete de-a lungul timpului nu a reuşit să slăbească suficient.

„Trebuie, obligatoriu să ajung la nutriționist. Am o nutriționistă bună. Dacă ați văzut-o pe Greta de la Măruță, care a slăbit 25-30 kg, aș vrea să merg la nutriționista ei, da”, a mai spus Florin Busuioc pentru sursa citată.

Ce stil de viaţă avea Florin Busuioc înainte să facă infarct

În momentul în care a suferit infractul miocardic, Florin Busuioc participa la un spectacol, la Craiova. Într-una dintre pauze a fumat o țigară, după care i-a transmis unui coleg că-i este rău și s-a prăbușit pe podea. Totodată, actorul și omul de televiziune a dezvăluit și ce stil de viață avea înainte să ajungă pe mâinile medicilor.

“Fumatul, trei pachete pe zi, cele mai tari țigări de pe piață. Plus oboseala. Aveam atunci, în perioada aia, multe spectacole. Îmi luam concediu de la PRO, plecam peste tot în țară. Și fugeam după spectacol ca să prind știrile de dimineață, mă duceam direct în direct, mai băgam cafele, nesomn, mâncam prostii. A fost bine că m-a prins cu oameni în jur și nu noaptea, în somn. Am avut noroc că un băiat, Bogdan, căruia îi voi mulțumi toată viața, a fost lângă mine și mi-a făcut resuscitare imediat, până să vină medicii, altfel… L-am întrebat: ‘Mă, dar cum ai avut tu prezență de spirit să-mi faci aia?!’. ‘Păi, tatăl meu mi-a murit în brațe, infarct, iar eu n-am știut ce să fac atunci”, a povestit Florin Busuioc.