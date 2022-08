Neti Sandu este una dintre figurile emblematice ale PRO TV, alături de Andreea Esca, Florin Busuioc și Mihai Dedu. Când te gândești la zodii, ascendent și alte aspecte ce țin de astre, primul nume care îți vine în minte este, inevitabil, cel al prezentatoarei horoscopului de la știrile matinale. Cu o voce inconfundabilă și un aspect neschimbat de-a lungul timpului, Neti a reușit să se mențină pe micile ecrane timp de aproape trei decenii. Acum, îndrăgita astroloagă vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre programul impus de atâția ani de prezentarea actualităților matinale, precum și despre impactul pe care îl au zodiile în parcursul vieții vedetei.

Într-o notă caracteristică unui om de televiziune cu experiență și dar oratoric, Neti își descrie în amănunt programul și dezvăluie că ora la care se trezește este una impracticabilă pentru mulți dintre privitorii jurnalului matinal.

În aceeași notă jovială, Neti Sandu lămurește controversele adunate în jurul podoabei sale capilare. Astroloaga pune accent pe faptul că nu a purtat niciodată perucă, părul de un brunet imaculat în permanență fiind natural.

„Mă aranjează cineva la păr, care e natural!”

„La 02:00 mă trezesc! Eu încerc să dorm pe la 21:00, dar nu pot și adorm că mă prinde câte un film, mă mai uit și dorm cam patru ore pe noapte. După aceea, încerc să mai recuperez în weekend.

Uneori dorm și la prânz, dar nu pot să dorm relaxat. Știu că trebuie să mă trezesc, că am treabă, am de scris.

Mă trezesc, fac cafea, las apa să curgă o mie de ani până se încălzește și după aceea fac duș. După aceea beau cafeaua, după aceea vine mașina și mă duc în Pro. Treaba de redacție o fac prin telefon, Whatsapp, copy-paste și așa mai departe.

Mă duc, mă fardez, după aceea vine cineva la păr, mă aranjează la păr, care e natural, observați! E pe bune! Asta fac, la ora 06:00 se încheie și intrăm în emisie!”, ne-a declarat Neti Sandu.

(NU RATA: CUM A APĂRUT NETI SANDU ÎN MALL BĂNEASA. O ȘTII DE LA TV, DAR N-AI VĂZUT-O NICIODATĂ AȘA)

„Eu nu îmi ghidez viața după asta!”

Neti Sandu oferă sfaturi utile și celor ce își ghidează alegerea unui eventual partener după compatibilitatea zodiilor, semn că cei ce pleacă urechea la sfaturile lui Neti ar trebui să fie atenți la principiile după care se ghidează vedeta.

„Eu știu că asta nu are importanță, am demontat de mult acest mit. Deci când zic cum se înțelege Taurul cu Capricornul, eu ce aflu? Soarele din Taur și soarele din Capricorn, dar fiecare are încă nouă planete care se asortează sau se bat cap în cap.

Și atunci, eu nu o să îi spun ăluia că nu mai ies cu el și nici ție nu o să îți spun să îl lași! Poate ascendentul se asortează cu zodia sau zodia cu zodia sau ascendentul cu ascendentul. Sunt foarte multe lucruri care contează!

Deci eu nu îmi ghidez viața după asta, pentru că e mult prea complicat!”, a mai completat Neti Sandu.

(CITEȘTE ȘI: CEL MAI MARE SECRET AL LUI NETI SANDU. MOTIVUL PENTRU CARE VEDETA DE LA PRO TV NU ARE COPII)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.