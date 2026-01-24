 Prognoza meteo azi, 24 ianuarie 2026. Zi mohorâtă în toată țara: frig, ceață și nori de la vest la est

Prognoza meteo azi, 24 ianuarie 2026. Ne așteaptă o zi de iarnă clasică în România, cu temperaturi reci, cer mai mult noros și posibilitate de ceață matinală în multe regiuni. Sudul țării va fi ușor mai blând decât nordul, dar nu ne putem aștepta la temperaturi calde; condițiile vor rămâne tipice sezonului rece. În marile orașe, valorile termice vor fi apropiate de 0–4°C, iar în zonele montane se vor menține sub 0°C, cu precipitații trecătoare sub formă de ninsoare.

Vremea în România – Prognoza pentru mâine

Meteorologii anunță pentru mâine o zi cu vreme în general rece și cer noros în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 3–9°C, cu posibile condiții de ceață și precipitații slabe în unele zone, în timp ce regiunile sudice sunt mai susceptibile la o încălzire ușoară față de media perioadei.

Nord și Vest

În zona de nord și vest a țării, vremea va fi rece, cu cer predominant noros și posibilă ceață dimineața. Temperaturile se vor menține în jurul a 0–4°C, iar vântul va fi slab până la moderat, fără precipitații semnificative, dar cu un aer umed caracteristic începutului de iarnă.

Sud și Sud-Est

Regiunile sud și sud-est vor avea o ușoară încălzire comparativ cu restul țării, cu maxime apropiate de 7–9°C în timpul zilei și cer mai mult noros decât senin. Posibilitatea pentru burniță sau ploi slabe nu este exclusă, în special spre seară.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi similară cu sudul, dar cu o probabilitate mai redusă a precipitațiilor. Valorile termice vor rămâne reci dimineața, urcând ceva spre valori pozitive spre prânz, creând un contrast între frigul matinal și o după-amiaza mai blândă.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, temperaturile vor oscila între ușor negative dimineața și maxime de până la 3–5°C pe timpul zilei. Ceața va fi frecventă, iar cerul va fi în general acoperit, favorizând formarea unui timp calm și rece.

Centrul țării și zona Carpaților

Regiunea centrală și zona muntoasă a Carpaților vor rămâne reci, cu temperaturi ce pot fi ușor negative la altitudini mai mari și cu precipitații sub formă de ninsoare în munți. În zonele submontane, cerul va fi înnorat, iar vântul moderat.

Dobrogea și zona Mării Negre

La Dobrogea și pe litoralul Mării Negre, vremea va fi rece, cu temperaturi de 2–5°C și cer în general noros. Vântul poate fi mai accentuat aproape de țărm, iar condițiile de ceață dimineața pot afecta vizibilitatea.

Vremea în Capitală – București

În București, prognoza indică o zi rece și predominant norosă, cu temperaturi maxime în jur de 1–3°C și minime apropiate de 0°C în orele de noapte. Ceața matinală va fi de așteptat, iar șansele de precipitații rămân scăzute, deși cerul va rămâne în mare parte acoperit pe tot parcursul zilei.

Vremea în marile orașe ale țării

În Cluj-Napoca, ziua de mâine va aduce o vreme rece și mohorâtă, cu cer predominant noros și posibil ceață în primele ore ale dimineții. Temperaturile vor oscila între 0 și 3 grade Celsius, iar senzația termică va fi ușor mai scăzută din cauza umidității ridicate.

La Timișoara, vremea se va menține stabilă, dar rece, cu maxime de 3–4 grade Celsius. Cerul va fi mai mult acoperit, iar vântul va sufla slab până la moderat. Nu sunt așteptate precipitații importante, însă diminețile vor fi reci și umede.

În Iași, meteorologii anunță o zi tipic de iarnă, cu temperaturi care vor urca cu greu spre 2 grade Celsius în timpul zilei. Ceața va fi prezentă pe alocuri, iar cerul va rămâne noros, menținând o atmosferă apăsătoare pe tot parcursul zilei.

La Craiova, valorile termice vor fi ușor mai blânde comparativ cu nordul țării, însă frigul se va face simțit mai ales dimineața și seara. Maximele se vor situa în jurul a 3 grade Celsius, cu cer acoperit și șanse reduse de precipitații.

În Constanța, apropierea de Marea Neagră va menține temperaturile la valori cuprinse între 1 și 3 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla moderat, accentuând senzația de frig, mai ales în zonele deschise și pe litoral.

La Brașov, vremea va rămâne rece, cu temperaturi ce vor varia între 0 și 2 grade Celsius. Cerul va fi acoperit, iar în zonele joase este posibilă apariția ceții. În împrejurimile montane, valorile termice vor coborî sub pragul de îngheț.

