Acasă » Știri »  Prognoza meteo azi, 24 ianuarie 2026. Zi mohorâtă în toată țara: frig, ceață și nori de la vest la est

 Prognoza meteo azi, 24 ianuarie 2026. Zi mohorâtă în toată țara: frig, ceață și nori de la vest la est

De: Paul Hangerli 24/01/2026 | 05:30
 Prognoza meteo azi, 24 ianuarie 2026. Zi mohorâtă în toată țara: frig, ceață și nori de la vest la est
Iarnă autentică, sursa- Pixabay.com

 Prognoza meteo azi, 24 ianuarie 2026. Ne așteaptă o zi de iarnă clasică în România, cu temperaturi reci, cer mai mult noros și posibilitate de ceață matinală în multe regiuni. Sudul țării va fi ușor mai blând decât nordul, dar nu ne putem aștepta la temperaturi calde; condițiile vor rămâne tipice sezonului rece. În marile orașe, valorile termice vor fi apropiate de 0–4°C, iar în zonele montane se vor menține sub 0°C, cu precipitații trecătoare sub formă de ninsoare.

Vremea în România – Prognoza pentru mâine

Meteorologii anunță pentru mâine o zi cu vreme în general rece și cer noros în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 3–9°C, cu posibile condiții de ceață și precipitații slabe în unele zone, în timp ce regiunile sudice sunt mai susceptibile la o încălzire ușoară față de media perioadei.

Nord și Vest

În zona de nord și vest a țării, vremea va fi rece, cu cer predominant noros și posibilă ceață dimineața. Temperaturile se vor menține în jurul a 0–4°C, iar vântul va fi slab până la moderat, fără precipitații semnificative, dar cu un aer umed caracteristic începutului de iarnă.

Sud și Sud-Est

Regiunile sud și sud-est vor avea o ușoară încălzire comparativ cu restul țării, cu maxime apropiate de 7–9°C în timpul zilei și cer mai mult noros decât senin. Posibilitatea pentru burniță sau ploi slabe nu este exclusă, în special spre seară.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi similară cu sudul, dar cu o probabilitate mai redusă a precipitațiilor. Valorile termice vor rămâne reci dimineața, urcând ceva spre valori pozitive spre prânz, creând un contrast între frigul matinal și o după-amiaza mai blândă.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, temperaturile vor oscila între ușor negative dimineața și maxime de până la 3–5°C pe timpul zilei. Ceața va fi frecventă, iar cerul va fi în general acoperit, favorizând formarea unui timp calm și rece.

Centrul țării și zona Carpaților

Regiunea centrală și zona muntoasă a Carpaților vor rămâne reci, cu temperaturi ce pot fi ușor negative la altitudini mai mari și cu precipitații sub formă de ninsoare în munți. În zonele submontane, cerul va fi înnorat, iar vântul moderat.

Dobrogea și zona Mării Negre

La Dobrogea și pe litoralul Mării Negre, vremea va fi rece, cu temperaturi de 2–5°C și cer în general noros. Vântul poate fi mai accentuat aproape de țărm, iar condițiile de ceață dimineața pot afecta vizibilitatea.

Vremea în Capitală – București

În București, prognoza indică o zi rece și predominant norosă, cu temperaturi maxime în jur de 1–3°C și minime apropiate de 0°C în orele de noapte. Ceața matinală va fi de așteptat, iar șansele de precipitații rămân scăzute, deși cerul va rămâne în mare parte acoperit pe tot parcursul zilei.

Vremea în marile orașe ale țării

În Cluj-Napoca, ziua de mâine va aduce o vreme rece și mohorâtă, cu cer predominant noros și posibil ceață în primele ore ale dimineții. Temperaturile vor oscila între 0 și 3 grade Celsius, iar senzația termică va fi ușor mai scăzută din cauza umidității ridicate.

La Timișoara, vremea se va menține stabilă, dar rece, cu maxime de 3–4 grade Celsius. Cerul va fi mai mult acoperit, iar vântul va sufla slab până la moderat. Nu sunt așteptate precipitații importante, însă diminețile vor fi reci și umede.

În Iași, meteorologii anunță o zi tipic de iarnă, cu temperaturi care vor urca cu greu spre 2 grade Celsius în timpul zilei. Ceața va fi prezentă pe alocuri, iar cerul va rămâne noros, menținând o atmosferă apăsătoare pe tot parcursul zilei.

La Craiova, valorile termice vor fi ușor mai blânde comparativ cu nordul țării, însă frigul se va face simțit mai ales dimineața și seara. Maximele se vor situa în jurul a 3 grade Celsius, cu cer acoperit și șanse reduse de precipitații.

În Constanța, apropierea de Marea Neagră va menține temperaturile la valori cuprinse între 1 și 3 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla moderat, accentuând senzația de frig, mai ales în zonele deschise și pe litoral.

La Brașov, vremea va rămâne rece, cu temperaturi ce vor varia între 0 și 2 grade Celsius. Cerul va fi acoperit, iar în zonele joase este posibilă apariția ceții. În împrejurimile montane, valorile termice vor coborî sub pragul de îngheț.

CITEȘTE ȘI: Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă

Ce este furtuna hibernală. Fenomenul meteo va lovi în următoarea perioadă Statele Unite

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Relația discretă dintre Lady Diana și Valentino Garavani. A fost ținută departe de lumina reflectoarelor
Știri
Relația discretă dintre Lady Diana și Valentino Garavani. A fost ținută departe de lumina reflectoarelor
Tolami Benson: din PR londonez în centrul universului Bukayo Saka
Știri
Tolami Benson: din PR londonez în centrul universului Bukayo Saka
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Mediafax
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc...
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte
Gandul.ro
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită „respect”
Mediafax
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
Prosport.ro
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Digi 24
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața...
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte
Gandul.ro
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Relația discretă dintre Lady Diana și Valentino Garavani. A fost ținută departe de lumina reflectoarelor
Relația discretă dintre Lady Diana și Valentino Garavani. A fost ținută departe de lumina reflectoarelor
Tolami Benson: din PR londonez în centrul universului Bukayo Saka
Tolami Benson: din PR londonez în centrul universului Bukayo Saka
Câte zile ninge în februarie în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Iarna abia atunci ...
Câte zile ninge în februarie în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Iarna abia atunci începe cu adevărat
BANC | „Inculpat Bulă, recunoști că ai furat oile?”
BANC | „Inculpat Bulă, recunoști că ai furat oile?”
Cum poți muri de râs. Când devine periculos și în ce situații se poate întâmpla
Cum poți muri de râs. Când devine periculos și în ce situații se poate întâmpla
Cum arată casa lui Daniel Pavel de la Desafio? Locuința din Thailanda e o oază secretă
Cum arată casa lui Daniel Pavel de la Desafio? Locuința din Thailanda e o oază secretă
Vezi toate știrile
×