Prognoza meteo azi, 25 ianuarie 2026. Vremea se încălzește la final de săptămână

Prognoza meteo azi, 25 ianuarie 2026. România traversează o zi de iarnă liniștită, fără fenomene meteo extreme. Vestul țării rămâne cel mai favorizat din punct de vedere termic, estul și nord-estul se mențin mai reci, iar litoralul iese în evidență prin valori peste media sezonului. O zi potrivită pentru activități obișnuite, dar cu atenție la frigul dimineților și la disconfortul creat de umezeală.

Vremea în România

Vremea din România rămâne sub semnul iernii blânde, cu multă nebulozitate și diferențe destul de clare între regiuni. Vestul țării va avea cele mai ridicate valori termice, în timp ce estul și nord-estul rămân mai reci. La munte, diminețile vor fi aspre, iar pe litoral aerul umed va accentua senzația de frig, chiar dacă temperaturile sunt mai ridicate.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul țării, cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile se vor menține la valori moderate pentru final de ianuarie. În Transilvania și Maramureș, maximele se vor opri în jurul a 3–4 grade, în timp ce în Banat vremea va fi vizibil mai blândă, cu valori ce pot ajunge spre 10–11 grade Celsius.

Sud și sud-est

În Muntenia și sudul Moldovei, ziua va fi închisă, cu nori persistenți și temperaturi tipice de iarnă. Diminețile vor fi reci, ușor negative pe alocuri, iar după-amiaza valorile se vor apropia de 4–5 grade.

Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea o vreme relativ liniștită, cu cer variabil la începutul zilei și înnorări treptate. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cu maxime de 3–5 grade Celsius.

Est și nord-est

În Moldova, vremea rămâne mai rece și mai mohorâtă. Norii vor domina cerul, iar temperaturile vor oscila între valori ușor negative dimineața și cel mult 2–3 grade la orele amiezii.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, mai ales în zonele depresionare și în apropierea Carpaților, diminețile vor fi reci, cu posibile apariții de ceață. Pe parcursul zilei, temperaturile cresc ușor, dar rămân mai scăzute față de vestul țării. La munte, vremea este rece, cu vizibilitate redusă pe alocuri.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi mai blândă decât în restul țării. La malul mării, temperaturile vor urca spre 8–9 grade, însă umiditatea ridicată și vântul slab pot face ca senzația termică să fie mai scăzută.

Vremea în capitală

În București, ziua de azi aduce cer predominant noros și temperaturi moderate pentru această perioadă. Dimineața va fi rece, cu valori în jurul pragului de îngheț, iar după-amiaza mercurul din termometre va urca spre 5 grade Celsius. Condițiile meteo nu vor crea fenomene severe, însă umezeala poate accentua disconfortul termic.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi mai degrabă mohorâtă, cu o dimineață rece, în jur de -2 grade, urmată de o încălzire ușoară până spre 4 grade Celsius pe parcursul zilei.

În Timișoara, ziua se anunță cea mai blândă dintre marile orașe, cu temperaturi care pot urca până la 10–11 grade, pe fondul unui cer mai mult noros.

La Iași, iarna își face simțită prezența mai clar: dimineața va fi rece, cu valori negative, iar maximele zilei vor ajunge cu greu la 2 grade Celsius.

În Craiova, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cu minime în jurul valorii de 0 grade și maxime de aproximativ 4 grade, sub un cer mai mult noros.

La Constanța, vremea rămâne relativ blândă, cu temperaturi cuprinse între 6 și 9 grade Celsius, însă umiditatea și aerul marin pot accentua senzația de frig.

În Brașov, dimineața va fi rece, cu valori negative, urmată de o încălzire spre 7–8 grade Celsius, în condiții de cer variabil și posibile înnorări temporare.

