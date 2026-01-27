PPC este unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România. Compania a lansat în premieră o ofertă pentru clienți casnici în care prețul este fix pentru o perioadă de trei ani. Toate detaliile în articol.

Este vorba despre oferta de energie electrică PPC Fix 36. Mai exact, furnizorul propune un preț fix al energiei electrice timp de trei ani. Aceasta este o premieră în România și a fost lansată pe data de 23 decembrie 2025.

PPC a făcut anunțul. Este valabil doar pentru clienții noi

Inițial, oferta a putut fi accesată doar la până la finalul anului trecut, dar potrivit unui anunț făcut de PPC pe site-ul propriu, oferta a fost prelungită până la 31 ianuarie 2026, iar mai apoi a fost prelungită din nou și se adresează doar clienților noi.

Mai mult, inițial oferta era limitată la 1.000 de contracte, dar acum numărul a fost mărit la 3.000 de contracte.

„Ofertă valabilă până la 28 februarie. Schimbi furnizorul și beneficiezi de un preț avantajos, de 0.599 lei/kWh, pentru o perioadă de 3 ani. La prețul de energie, de 0.599 lei/kWh, se adaugă taxe și tarife reglementate, inclusiv TVA”, transmite PPC.

Prețul final va fi cuprins între 1.29 lei/kWh și 1.37/kWh. Acest lucru depinde de operatorul de distribuție din zona în care închei contractul de energie.

Este prima dată când un furnizor de energie electrică lansează o astfel de ofertă pe piață și își asumă un preț fix timp de trei ani.

PPC Energie are aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara cu o rețea de 80 de magazine.

Se schimbă legea energiei

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie, va fi ajutat de un proiect de modificare al legii pus în dezbatere publică de Ministerul Energiei, de care și alte companii vor putea beneficia pe viitor (VEZI AICI MAI MULT).

