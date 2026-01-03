Acasă » Știri » Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu prețul energiei electrice pentru casnici, în ianuarie 2026

Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu prețul energiei electrice pentru casnici, în ianuarie 2026

03/01/2026 | 14:22
Hidroelectrica își menține poziția de cel mai accesibil furnizor de energie electrică pentru populație și în perspectiva începutului anului 2026. Compania a publicat oferta destinată clienților casnici pentru luna ianuarie, iar aceasta confirmă continuitatea prețului practicat până în prezent, fără modificări la nivelul energiei active. Astfel, consumatorii care sunt deja clienți sau cei care intenționează să se mute la Hidroelectrica în perioada următoare vor beneficia de același tarif de bază.

Prețul energiei active rămâne la 0,45 lei/kWh, un nivel care plasează în continuare Hidroelectrica sub majoritatea ofertelor concurente de pe piața de furnizare. Această stabilitate a tarifului de bază vine într-un context în care piața energiei a cunoscut numeroase ajustări, atât din perspectiva costurilor de transport și distribuție, cât și a presiunilor generate de condițiile de producție.

În ceea ce privește costul final plătit de consumatori, acesta diferă în funcție de zona de distribuție în care se află locul de consum. După includerea tarifelor de rețea, a tarifelor de transport și a taxelor reglementate, prețul final ajunge la valori cuprinse între aproximativ 1,11 lei/kWh și 1,28 lei/kWh. Cel mai mic nivel se aplică în zonele deservite de Rețele Electrice, în timp ce cel mai ridicat tarif final este aferent zonei de distribuție Oltenia.

Creșterea ușoară a prețului final față de perioadele anterioare nu este determinată de modificarea prețului energiei active, ci de ajustarea tarifelor de transport și distribuție, care au intrat în vigoare de la începutul anului. Aceste tarife sunt stabilite de autoritățile de reglementare și se aplică tuturor furnizorilor, fiind reflectate automat în facturile consumatorilor, indiferent de compania aleasă.

Oferta Hidroelectrica rămâne, în acest context, una dintre cele mai competitive de pe piață, fapt confirmat și de evoluția rapidă a portofoliului de clienți. Compania a depășit pragul de un milion de clienți, atât casnici, cât și non-casnici, pe segmentul de furnizare către consumatorul final. Această creștere a bazei de clienți a avut loc într-un interval relativ scurt, alimentată în principal de nivelul redus al prețurilor practicate.

Pe de altă parte, performanța financiară a companiei a fost afectată semnificativ în cursul anului 2025. Primele nouă luni ale anului au adus o scădere consistentă a profitului net, care a ajuns la aproximativ 2,3 miliarde de lei, în diminuare cu peste o treime față de perioada similară a anului anterior. Veniturile totale au coborât la 6,7 miliarde de lei, înregistrând un recul de circa 7%.

Indicatorii de profitabilitate au reflectat, la rândul lor, acest context dificil. Marja operațională s-a redus la 39%, iar marja netă la 35%, ambele marcând scăderi importante comparativ cu anul precedent. Volumul total de energie electrică vândută a fost mai mic cu aproximativ 14%, ajungând la 10,1 TWh.

Principala cauză a acestor evoluții a fost nivelul foarte scăzut al producției de energie electrică. Hidroelectrica a produs doar 8,47 TWh în primele nouă luni din 2025, cu 23% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, un an care, la rândul său, nu a fost favorabil din punct de vedere al condițiilor hidrologice. Anul 2025 s-a conturat drept unul dintre cei mai slabi din istoria companiei în ceea ce privește hidraulicitatea, cu un impact direct asupra volumelor disponibile pentru vânzare.

