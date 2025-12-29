Acasă » Știri » Localități întregi din Prahova, fără energie electrică de zile întregi, în plină iarnă! Oamenii nu au cu ce se încălzi

Localități întregi din Prahova, fără energie electrică de zile întregi, în plină iarnă! Oamenii nu au cu ce se încălzi

De: Anca Chihaie 29/12/2025 | 08:20
Localități întregi din Prahova, fără energie electrică de zile întregi, în plină iarnă! Oamenii nu au cu ce se încălzi
România, înghițită de viscol!

Un episod grav afectează de mai multe zile numeroase localități din județul Prahova și din alte zone ale țării, unde vânturile puternice și condițiile meteo severe au provocat avarii majore în rețelele de distribuție a energiei electrice. În timp ce autoritățile vorbesc despre intervenții în desfășurare, realitatea din teren arată că mii de oameni au rămas fără curent electric pentru perioade îndelungate, unele întreruperi depășind chiar 48–72 de ore.

Consecințele acestui blackout prelungit sunt semnificative. Gospodării întregi au rămas fără posibilitatea de a se încălzi, de a prepara mâncare sau de a păstra alimentele în condiții de siguranță. Rețelele de apă potabilă, dependente de electricitate în anumite zone, sunt și ele afectate, iar comunicațiile devin problematice pe măsură ce dispozitivele mobile rămân fără baterie.

Ce localități au rămas fără curent electric

Printre localitățile grav lovite de aceste întreruperi se numără sate și orașe din zona Valea Doftanei și împrejurimi, inclusiv Traisteni, Cornu de Jos, Cornu, Câmpina, Breaza, Comarnic și Poiana Câmpina. În unele zone, electricitatea a fost întreruptă intermitent, însă în altele lipsa curentului este continuă de peste 12, 24 sau chiar 48 de ore, în plină perioadă de iarnă, când temperaturile scăzute fac traiul extrem de dificil fără surse alternative de energie.

Localitățile care au rămas fără curent electric
Localitățile care au rămas fără curent electric

După zile întregi fără curent în mai multe comune din zona Valea Doftanei, situația se repetă și în orașul Bușteni, unde alimentarea cu energie electrică este întreruptă de azi-noapte.

Localitățile care au rămas fără curent electric
Localitățile care au rămas fără curent electric

Situația este deosebit de gravă și în Sinaia, unde viscolul extrem de puternic a provocat avarii majore în rețeaua electrică. În unele zone ale stațiunii, alimentarea cu energie electrică este întreruptă încă din data de 26 decembrie, fără ca până în prezent să fi fost comunicat un termen clar pentru remedierea defecțiunilor, lăsând locuitorii și turiștii fără curent de mai multe zile consecutive, în plină iarnă.

Localitățile care au rămas fără curent electric
Localitățile care au rămas fără curent electric

Situația este cu atât mai gravă în cazul persoanelor vulnerabile, în special al celor cu nevoi medicale speciale, care depind de aparate electrice pentru tratamente sau pentru menținerea funcțiilor vitale. În lipsa curentului electric, aceste persoane se confruntă cu riscuri majore pentru sănătate, într-un context în care intervențiile de urgență pot fi îngreunate de condițiile meteo și de infrastructura afectată.

CITEŞTE ŞI: Este alertă în România. Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore

Care sunt orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou. Meteorologii Accuweather anunță iarnă grea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis șoferul care s-a „urcat” cu mașina pe perete
Știri
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis șoferul care s-a…
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți
Știri
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și…
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
Gandul.ro
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
Digi24
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă...
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în care călătorim
Gandul.ro
Povestea fabuloasă a doi studenți care repun România pe hartă. Aplicația care schimbă modul în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis ...
Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis șoferul care s-a „urcat” cu mașina pe perete
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți ...
Accident feroviar major după ce un tren cu 250 de pasageri a deraiat! Bilanțul victimelor: 13 morți și zeci de răniți
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile ...
Cea mai bună zi din ianuarie 2026 pentru toate zodiile din horoscop. Când trebuie să iei deciziile majore
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte ...
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet
Fiica lui Tzancă Uraganu cu Alina Marymar a ajuns de urgență la spital! „Niciodată nu am văzut-o ...
Fiica lui Tzancă Uraganu cu Alina Marymar a ajuns de urgență la spital! „Niciodată nu am văzut-o aşa de rău pe Anastasia”
Câte calorii are o singură felie de cozonac. Câte poți mânca de Revelion fără să te îngrași
Câte calorii are o singură felie de cozonac. Câte poți mânca de Revelion fără să te îngrași
Vezi toate știrile
×