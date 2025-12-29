Localități întregi din Prahova, fără energie electrică de zile întregi, în plină iarnă! Oamenii nu au cu ce se încălzi

Un episod grav afectează de mai multe zile numeroase localități din județul Prahova și din alte zone ale țării, unde vânturile puternice și condițiile meteo severe au provocat avarii majore în rețelele de distribuție a energiei electrice. În timp ce autoritățile vorbesc despre intervenții în desfășurare, realitatea din teren arată că mii de oameni au rămas fără curent electric pentru perioade îndelungate, unele întreruperi depășind chiar 48–72 de ore.

Consecințele acestui blackout prelungit sunt semnificative. Gospodării întregi au rămas fără posibilitatea de a se încălzi, de a prepara mâncare sau de a păstra alimentele în condiții de siguranță. Rețelele de apă potabilă, dependente de electricitate în anumite zone, sunt și ele afectate, iar comunicațiile devin problematice pe măsură ce dispozitivele mobile rămân fără baterie.

Ce localități au rămas fără curent electric

Printre localitățile grav lovite de aceste întreruperi se numără sate și orașe din zona Valea Doftanei și împrejurimi, inclusiv Traisteni, Cornu de Jos, Cornu, Câmpina, Breaza, Comarnic și Poiana Câmpina. În unele zone, electricitatea a fost întreruptă intermitent, însă în altele lipsa curentului este continuă de peste 12, 24 sau chiar 48 de ore, în plină perioadă de iarnă, când temperaturile scăzute fac traiul extrem de dificil fără surse alternative de energie.

După zile întregi fără curent în mai multe comune din zona Valea Doftanei, situația se repetă și în orașul Bușteni, unde alimentarea cu energie electrică este întreruptă de azi-noapte.

Situația este deosebit de gravă și în Sinaia, unde viscolul extrem de puternic a provocat avarii majore în rețeaua electrică. În unele zone ale stațiunii, alimentarea cu energie electrică este întreruptă încă din data de 26 decembrie, fără ca până în prezent să fi fost comunicat un termen clar pentru remedierea defecțiunilor, lăsând locuitorii și turiștii fără curent de mai multe zile consecutive, în plină iarnă.

Situația este cu atât mai gravă în cazul persoanelor vulnerabile, în special al celor cu nevoi medicale speciale, care depind de aparate electrice pentru tratamente sau pentru menținerea funcțiilor vitale. În lipsa curentului electric, aceste persoane se confruntă cu riscuri majore pentru sănătate, într-un context în care intervențiile de urgență pot fi îngreunate de condițiile meteo și de infrastructura afectată.

