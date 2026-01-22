Mii de români rămași fără opțiunea de a plăti întreținerea online! Aplicația e-bloc, extrem de populară printre asociațiile de proprietari, a fost oprită. Motivul? Banca Națională a României a constatat că firma care o operează nu este în legalitate. CANCAN.ro are toate detaliile!

Practica plata online a facturilor de întreținere a fost suspendată imediat. Nici administratorii de bloc și nici locatarii nu mai pot folosi platforma pentru tranzacții. Aplicația rămâne accesibilă doar pentru consultarea informațiilor.

BNR a explicat clar: firma trebuie să devină intermediar autorizat de plată. Alternativ, poate să se asocieze cu un furnizor de plăți deja autorizat. Până atunci, toate plățile digitale sunt suspendate.

De ce aplicația e-bloc a fost suspendată

Situația afectează direct mii de locatari. Până la autorizare, aceștia trebuie să revină la metodele clasice: numerar la casierie sau transfer bancar din contul asociației. Orice tranzacție efectuată până la suspendare va fi procesată normal.

Efectul asupra asociațiilor este imediat și vizibil. Administrarea blocurilor a devenit mai greoaie, iar situația stârnește nemulțumire printre locatari. Mulți depindeau complet de rapiditatea și comoditatea aplicației.

BNR a fost fermă în această situație: legalitatea este esențială. Fără autorizare, platforma nu poate opera plăți. Compania trebuie să se alinieze legislației sau să colaboreze cu un furnizor autorizat. Între timp, aplicația rămâne în online doar pentru verificarea conturilor și informațiilor. Plățile online nu mai sunt posibile. Situația va rămâne așa până când firma va obține autorizația necesară.

