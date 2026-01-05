Curs valutar BNR, 5 ianuarie 2026. Cât a ajuns să coste un euro

Astăzi, 5 ianuarie, Banca Națională a României afișează cursul valutar pentru principalele monede internaționale. Ultimele modificări au fost raportate pe 31 decembrie, însă din cauza zilelor libere de sărbători, cursul nu s-a schimbat în primele zile ale anului 2026.

Luni, 5 ianuarie, Euro și Dolarul SUA au înregistrat ușoare creșteri față de ziua precedentă. Euro a ajuns la 5.0985 RON (+0.0022 RON), iar Dolarul american la 4.3417 RON (+0.0131 RON).

Gramul de aur (XAU) a scăzut astăzi la 601.0836 RON, înregistrând o pierdere de 8.7639 RON față de ziua precedentă.

Curs valutar în România

EUR – Euro: 5.0985 RON

USD – Dolarul SUA: 4.3417 RON

CHF – Franc elvețian: 5.4743 RON

GBP – Lira sterlină: 5.8335 RON

BGN – Leva bulgarească: 2.6068 RON

AED – Dirham Emiratele Arabe: 1.1822 RON

AUD – Dolar australian: 2.9009 RON

BRL – Real brazilian: 0.7926 RON

CAD – Dolar canadian: 3.1677 RON

CZK – Coroană cehă: 0.2107 RON

EGP – Lira egipteană: 0.0911 RON

PLN – Zlot polonez: 1.2073 RON

