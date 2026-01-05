Acasă » Știri » Curs valutar BNR, 5 ianuarie 2026. Cât a ajuns să coste un euro

Curs valutar BNR, 5 ianuarie 2026. Cât a ajuns să coste un euro

De: Andreea Stăncescu 05/01/2026 | 06:20
Curs valutar BNR, 5 ianuarie 2026. Cât a ajuns să coste un euro
Curs BNR, 5 ianuarie 2026 / Sursa foto: Freepik

Astăzi, 5 ianuarie, Banca Națională a României afișează cursul valutar pentru principalele monede internaționale. Ultimele modificări au fost raportate pe 31 decembrie, însă din cauza zilelor libere de sărbători, cursul nu s-a schimbat în primele zile ale anului 2026.

Luni, 5 ianuarie, Euro și Dolarul SUA au înregistrat ușoare creșteri față de ziua precedentă. Euro a ajuns la 5.0985 RON (+0.0022 RON), iar Dolarul american la 4.3417 RON (+0.0131 RON).

Gramul de aur (XAU) a scăzut astăzi la 601.0836 RON, înregistrând o pierdere de 8.7639 RON față de ziua precedentă.

Curs valutar în România

EUR – Euro: 5.0985 RON
USD – Dolarul SUA: 4.3417 RON
CHF – Franc elvețian: 5.4743 RON
GBP – Lira sterlină: 5.8335 RON
BGN – Leva bulgarească: 2.6068 RON
AED – Dirham Emiratele Arabe: 1.1822 RON
AUD – Dolar australian: 2.9009 RON
BRL – Real brazilian: 0.7926 RON
CAD – Dolar canadian: 3.1677 RON
CZK – Coroană cehă: 0.2107 RON
EGP – Lira egipteană: 0.0911 RON
PLN – Zlot polonez: 1.2073 RON

 

CITEȘTE ȘI: Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026: se anunță schimbări majore! România intră într-o nouă etapă: “Vor fi descoperiri uluitoare”

Previziunea sumbră a ”noului Nostradamus” pentru 2026: ”Atacuri menite să sperie pe toată lumea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!
Știri
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar…
Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta atunci
Știri
Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta atunci
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Mediafax
Fermierii anunță un protest uriaș împotriva Guvernului Bolojan! „Agricultura riscă un colaps generalizat”
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Mediafax
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump
Digi24
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui...
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții ...
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!
Horoscop Săgetător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a ...
Horoscop Săgetător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul
Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta ...
Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta atunci
Program TV 5 ianuarie 2026. Desafio Aventura vs. Power Couple: la ce oră se difuzează cele mai așteptate ...
Program TV 5 ianuarie 2026. Desafio Aventura vs. Power Couple: la ce oră se difuzează cele mai așteptate show-uri
Cuplu nou în showbizul românesc! Fostele vedete de la Antena 1 se iubesc: „Mi-a zis horoscopul că ...
Cuplu nou în showbizul românesc! Fostele vedete de la Antena 1 se iubesc: „Mi-a zis horoscopul că o să găsesc o persoană în cel mai neașteptat moment”
După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri ...
După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri pe fani
Vezi toate știrile
×