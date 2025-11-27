Acasă » Știri » Cresc prețurile pentru Uber și Bolt! Cât va costa o cursă, de fapt

Cresc prețurile pentru Uber și Bolt! Cât va costa o cursă, de fapt

De: Mirela Loșniță 27/11/2025 | 19:44
Cresc prețurile pentru Uber și Bolt! Cât va costa o cursă, de fapt
Sursă foto: colaj Facebook

Prețurile pentru cursele Uber și Bolt din Londra sunt pe cale să crească considerabil, după ce Rachel Reeves, ministrul de Finanțe, a anunțat introducerea unei „taxe pentru taxiuri”. Aceasta taxă presupune aplicarea unui TVA de 20% pentru cursele efectuate prin aplicațiile de ride-sharing.

Scumpirea curselor Uber și Bolt va duce la o majorare de 2 până la 3 lire sterline pentru o cursă obișnuită de 12 lire, ceea ce va afecta în mod disproporționat persoanele cu dizabilități, lucrătorii care muncesc în ture și locuitorii din zonele rurale, unde opțiunile de transport public sunt reduse.

Se scumpește Uber și Bolt

Andrew Brem, directorul regional Uber pentru Marea Britanie, a criticat modificarea regulilor fiscale și a avertizat că noile costuri vor fi suportate atât de pasageri, cât și de șoferi.

Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte. Cum a făcut Polly asta
Un cățel a devenit erou după ce și-a salvat stăpânul de la moarte....
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Acțiunea guvernului de a schimba regulile va însemna prețuri mai mari pentru pasageri în Londra și mai puțină muncă pentru șoferi, când oamenii sunt deja în dificultate din cauza costului vieții. Instanțele au decis de două ori că schema de marjă pentru tur-operatori se aplica firmelor precum Uber. Această decizie creează și situația absurdă în care o cursă în Londra va fi taxată la un nivel diferit față de o cursă oriunde altundeva în Marea Britanie”, a declarat Andrew Brem pentru presa britanică.

De asemenea, Karl Turner, deputat pentru Kingston upon Hull East, a numit taxa „o eroare” și a solicitat Guvernului să renunțe la aceasta, considerând-o un semn al deconectării de la realitatea cu care se confruntă oamenii.

„Este o măsură greșită și ar arăta că Guvernul este complet rupt de realitate. Cancelarul ar trebui să pună capăt imediat speculațiilor și să respingă ideea nebunească a taxei pentru taxiuri”.

De asemenea, oamenii susțin că noua taxă va afecta grav persoanele cu dizabilități, lucrătorii care muncesc în ture și locuitorii din zonele rurale. Pentru mulți dintre aceștia, Uber și Bolt nu sunt doar opțiuni de confort, ci singura formă de transport disponibilă.

„Mulți dintre membrii noștri, care adesea nu au alte opțiuni viabile de transport, se confruntă deja cu costuri de trai în creștere, în timp ce plățile pentru independență personală sunt reduse. O măsură care marginalizează persoanele cu dizabilități, adunând bani pe spatele celor mai vulnerabili, este ceva ce condamnăm. Pentru multe persoane cu dizabilități, vehiculele private de transport nu sunt un lux, ci o necesitate. Ele oferă un mijloc vital de transport acolo unde opțiunile publice sunt inaccesibile sau nesigure”, a spus Stephen Brookes, consilier pentru politici de transport la Disability Rights UK.

Câți bani a câștigat Robert din București, ca șofer BOLT, într-o săptămână întreagă. A lucrat 50 de ore, în total

Livrare de mâncare transformată în moment tensionat. Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka clientului

Tags:
Iți recomandăm
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Andreea Bănică. S-a accentuat în ultimul an: ”Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”
Știri
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Andreea Bănică. S-a accentuat în ultimul an: ”Când mi se spunea…
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și...
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
Gandul.ro
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România:...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!”
Adevarul
Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film...
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
Gandul.ro
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Andreea Bănică. S-a accentuat în ultimul an: ”Când ...
Cu ce problemă de sănătate se confruntă Andreea Bănică. S-a accentuat în ultimul an: ”Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”
Un influencer din domeniul fitnessului a murit după o provocare bizară. Incredibil ce i-a adus sfârșitul ...
Un influencer din domeniul fitnessului a murit după o provocare bizară. Incredibil ce i-a adus sfârșitul la doar 30 de ani
Doliu în lumea filmului! Actorul Ethan Zane Browne a fost găsit mort în casă
Doliu în lumea filmului! Actorul Ethan Zane Browne a fost găsit mort în casă
Ei sunt cei doi români care l-au agresat pe youtuberul Cicalone: ”M-au lovit cu toată puterea!”
Ei sunt cei doi români care l-au agresat pe youtuberul Cicalone: ”M-au lovit cu toată puterea!”
Nu e banc! Ce-a putut să găsească Cosmina în ciorba de burtă comandată la un restaurant din Dâmbovița: ...
Nu e banc! Ce-a putut să găsească Cosmina în ciorba de burtă comandată la un restaurant din Dâmbovița: ”Mai bine mâncați la voi acasă!”
Vezi toate știrile
×