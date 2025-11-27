Cresc prețurile pentru Uber și Bolt! Cât va costa o cursă, de fapt

Prețurile pentru cursele Uber și Bolt din Londra sunt pe cale să crească considerabil, după ce Rachel Reeves, ministrul de Finanțe, a anunțat introducerea unei „taxe pentru taxiuri”. Aceasta taxă presupune aplicarea unui TVA de 20% pentru cursele efectuate prin aplicațiile de ride-sharing.

Scumpirea curselor Uber și Bolt va duce la o majorare de 2 până la 3 lire sterline pentru o cursă obișnuită de 12 lire, ceea ce va afecta în mod disproporționat persoanele cu dizabilități, lucrătorii care muncesc în ture și locuitorii din zonele rurale, unde opțiunile de transport public sunt reduse.

Se scumpește Uber și Bolt

Andrew Brem, directorul regional Uber pentru Marea Britanie, a criticat modificarea regulilor fiscale și a avertizat că noile costuri vor fi suportate atât de pasageri, cât și de șoferi.

„Acțiunea guvernului de a schimba regulile va însemna prețuri mai mari pentru pasageri în Londra și mai puțină muncă pentru șoferi, când oamenii sunt deja în dificultate din cauza costului vieții. Instanțele au decis de două ori că schema de marjă pentru tur-operatori se aplica firmelor precum Uber. Această decizie creează și situația absurdă în care o cursă în Londra va fi taxată la un nivel diferit față de o cursă oriunde altundeva în Marea Britanie”, a declarat Andrew Brem pentru presa britanică.

De asemenea, Karl Turner, deputat pentru Kingston upon Hull East, a numit taxa „o eroare” și a solicitat Guvernului să renunțe la aceasta, considerând-o un semn al deconectării de la realitatea cu care se confruntă oamenii.

„Este o măsură greșită și ar arăta că Guvernul este complet rupt de realitate. Cancelarul ar trebui să pună capăt imediat speculațiilor și să respingă ideea nebunească a taxei pentru taxiuri”.

De asemenea, oamenii susțin că noua taxă va afecta grav persoanele cu dizabilități, lucrătorii care muncesc în ture și locuitorii din zonele rurale. Pentru mulți dintre aceștia, Uber și Bolt nu sunt doar opțiuni de confort, ci singura formă de transport disponibilă.

„Mulți dintre membrii noștri, care adesea nu au alte opțiuni viabile de transport, se confruntă deja cu costuri de trai în creștere, în timp ce plățile pentru independență personală sunt reduse. O măsură care marginalizează persoanele cu dizabilități, adunând bani pe spatele celor mai vulnerabili, este ceva ce condamnăm. Pentru multe persoane cu dizabilități, vehiculele private de transport nu sunt un lux, ci o necesitate. Ele oferă un mijloc vital de transport acolo unde opțiunile publice sunt inaccesibile sau nesigure”, a spus Stephen Brookes, consilier pentru politici de transport la Disability Rights UK.

