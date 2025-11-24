Facturi mai mari pentru românii care locuiesc la bloc. Taxă majorată cu 62%

Vești triste pentru români. Pentru milioane de locatari de bloc, iarna lui 2025 se anunță una extrem de dificilă. Facturile la întreținere vor crește semnificativ, din cauza majorării cu 62% a taxei de cogenerare și a creșterii TVA-ului aplicat energiei termice.

De la 1 noiembrie, românii vor plăti mai mult pentru întreținere. Potrivit Asociației Energia Inteligentă (AEI), noile măsuri vor pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor, deja afectate de scumpirile masive la energie din acest an.

Facturi mai mari pentru milioane de locatari de la bloc

Experții subliniază că taxa de cogenerare — percepută pentru producerea simultană a energiei electrice și termice — este suportată indirect de toți consumatorii, impactul fiind resimțit atât în costurile încălzirii, cât și în cele pentru iluminatul spațiilor comune.

De asemenea, AEI precizează că majorarea considerabilă a taxei, valabilă din 1 noiembrie 2025, va duce la creșteri în cascadă ale prețurilor la energie electrică și termică. Locatarii vor plăti mai mult pentru iluminatul scărilor, folosirea lifturilor, încălzirea spațiilor comune, apă caldă și alte consumuri ce depind de energia termică.

După cele trei valuri de scumpiri din 2025, provocate de liberalizarea pieței energetice de la 1 iulie, specialiștii AEI avertizează că prețul energiei termice va crește cu cel puțin 2% în sezonul rece. În același timp, TVA-ul a urcat de la 5% la 11%, ceea ce afectează nu doar populația, ci și instituții precum școli, spitale și centre sociale.

Aceste ajustări de taxe și tarife se vor vedea direct în facturile lunare ale locatarilor: estimativ, o garsonieră va plăti cu aproximativ 24 de lei în plus, iar un apartament cu patru camere va avea o majorare de 50–55 de lei pe lună. Situația este și mai gravă în Capitală, unde rețeaua de termoficare învechită și tarifele ridicate vor face ca întreținerea să fie deosebit de scumpă. Specialiștii estimează că, în lunile cele mai friguroase, costurile pentru un apartament cu patru camere ar putea depăși 1.000 de lei.

