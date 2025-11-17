Ajutorul de încălzire 2025-2026. Până pe ce dată se pot depune cererile și ce sume se acordă

Persoanele și familiile cu venituri reduse pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire până la data de 20 noiembrie, a anunțat luni Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Aceste documentele – cererea și declarația pe propria răspundere – se depun la primăria localității în care se află locuința solicitantului, iar formularele pot fi descărcate de pe site-urile primăriilor, ale agențiilor județene de plăți și inspecție socială sau de pe pagina ANPIS.

Ajutorul de încălzire 2025-2026

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este acordat pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie se achită lunar, pe tot parcursul anului. Acest sprijin financiar este destinat doar persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, respectiv un venit mediu net de cel mult 1.386 lei per membru de familie sau maximum 2.053 lei în cazul persoanelor singure.

Plata ajutoarelor este realizată de ANPIS prin intermediul agențiilor teritoriale. Pentru energia termică, gazele naturale și energia electrică, fondurile sunt transferate direct furnizorilor și deduse automat din facturi. În cazul combustibililor solizi sau petrolieri, suma aferentă sezonului rece este achitată integral în luna decembrie sau proporțional, în funcție de momentul depunerii cererii.

Așadar, cuantumul sprijinului financiar depinde de venit și tipul de încălzire. De exemplu:

* Pentru energie termică centralizată: până la 100% compensație dacă venitul este sub 200 lei/persoană, scăzând gradual la 10% la plafonul maxim.

* Gaze naturale: 25-250 lei/lună.

* Energie electrică: până la 500 lei/lună.

* Combustibili solizi: 100-320 lei/lună.

Dacă venitul este sub 200 lei/persoană, compensația este integrală; între 200-440 lei, 80-90%; și așa mai departe.

