Legislație nouă pentru pensia de handicap! Ghidul complet al gradelor și afecțiunilor în 2025

Începând cu anul 2025, legislația din România privind acordarea pensiilor de handicap a fost actualizată, în vederea alinierii la noile criterii medico-psihosociale stabilite prin Ordinul comun al Ministerului Muncii și al Ministerului Sănătății. Modificările urmăresc o evaluare mai precisă a gradului de afectare a persoanelor cu dizabilități și clarifică condițiile în care acestea pot beneficia de sprijin financiar și protecție socială.

Conform noilor reglementări, pensia de handicap se acordă persoanelor adulte încadrate într-un grad de handicap grav, accentuat sau mediu. Clasificarea depinde de severitatea afecțiunii și de nivelul de autonomie al individului în viața de zi cu zi. Persoanele încadrate în grad grav necesită îngrijire permanentă din partea unei alte persoane. Gradul accentuat este destinat celor care pot desfășura doar activități minime, însă întâmpină limitări importante în rutina zilnică, iar gradul mediu se aplică celor care pot fi parțial autonome, dar prezintă restricții semnificative în activități profesionale sau sociale.

Bolile pentru care poți primi pensie de handicap

Autoritățile au actualizat lista bolilor și afecțiunilor care pot justifica emiterea unui certificat de handicap permanent, adică fără termen de revizuire. Aceasta se aplică în cazul bolilor ireversibile sau stabile de cel puțin cinci ani. Ordinul privind criteriile medico-psihosociale detaliază evaluarea funcțiilor afectate, incluzând domenii precum funcțiile mentale, senzoriale, locomotorii, cardiovasculare, respiratorii, hematologice sau endocrine.

Persoanele cu dizabilități intelectuale severe, cum ar fi cele cu QI sub 25, tulburări de spectru autist de grad sever, sindrom Down sau psihoze majore, pot primi certificat permanent dacă afecțiunea este ireversibilă și confirmată prin evaluări repetate. De asemenea, adulții cu vârsta peste 75 de ani care au handicap stabil pot fi scutiți de reevaluare periodică.

În ceea ce privește afecțiunile senzoriale, cecitatea totală sau parțială ireversibilă, surdocecitatea și surditatea bilaterală congenitală constituie criterii pentru acordarea gradului grav de handicap cu termen permanent. Evaluarea se realizează prin examinări oftalmologice și ORL repetate, care confirmă pierderea funcțională ireversibilă.

Afecțiunile cardiovasculare, hematologice și respiratorii sunt, de asemenea, incluse în noile criterii. Sunt vizate persoanele cu insuficiență cardiacă severă (clasa III-IV NYHA), cei care au beneficiat de transplant cardiac sau pulmonar cu minimum doi ani de la intervenție, pacienții cu boli hematologice cronice rezistente la tratament, precum și cei cu insuficiență respiratorie cronică care depind de oxigenoterapie. În plus, diabetul zaharat insulino-dependent cu complicații multiple, ciroza hepatică decompensată, neoplaziile în stadiu terminal și afecțiunile tiroidiene severe sunt motive de încadrare în grad grav sau accentuat de handicap.

În categoria afecțiunilor neuro-musculo-scheletice sunt incluse paraliziile, amputările, distrofiile musculare, scleroza multiplă în stadii avansate sau alte boli neurodegenerative progresive, inclusiv scleroza laterală amiotrofică. Persoanele afectate primesc certificat permanent, în funcție de gradul de pierdere a autonomiei.

Dezvălurile fabuloase ale lui Horia Moculescu, unul dintre cei decorați de Ion Iliescu: ”M-ai votat vreodată?” Momentul în care artistul i-a spus tot!

Horia Moculescu, declarații incendiare despre FCSB și Steaua. Ce propunere uluitoare i-a făcut latifundiarul din Pipera: ”Știu ce s-a întâmplat când Becali a dat lovitura de palat!”