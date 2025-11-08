Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organismul începe să-i cedeze

Maestrul Horia Moculescu, unul dintre cei mai apreciați compozitori și pianiști români, traversează în aceste zile o perioadă complicată din punct de vedere medical. Artistul se află internat de mai bine de o săptămână la Spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, unde primește îngrijiri atente din partea echipei medicale.

Pentru cei care l-au cunoscut de-a lungul anilor, Horia Moculescu a fost mereu un om energic, plin de umor și optimism, în ciuda problemelor medicale cu care s-a confruntat încă din tinerețe. De aproape două decenii, artistul luptă cu o afecțiune rară, cunoscută sub numele de sindromul Morton, o boală care afectează nervii de la nivelul tălpii și provoacă dureri persistente, amorțeli și disconfort în timpul mersului.

Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu

Starea sa de sănătate s-ar fi înrăutățit în ultimele zile, iar medicii au fost nevoiți să intervină pentru a-i stabiliza funcțiile vitale. Problemele renale, identificate recent, au ridicat îngrijorări serioase, iar specialiștii ar fi luat în calcul inclusiv proceduri de dializă, necesare atunci când rinichii nu mai pot filtra eficient toxinele din organism.

„Se pare că acolo unde este internat Horia Moculescu la Terapie Intensivă ar fi fost nevoie deja de dializă. Deci maestrul, pe lângă faptul că are plămânii afectați într-o proporţie destul de mare, acum are nevoie și de ajutor la rinichi”, a spus Mara Bănică în cadrul emisiunii „Viaţa fără filtru”, în urma informațiilor obținute.

În paralel, artistul se confruntă și cu alte complicații respiratorii, care au impus supravegherea continuă la secția de Terapie Intensivă. Medicii monitorizează permanent evoluția stării sale, iar familia păstrează discreția, preferând să aștepte o perioadă de stabilizare înainte de a oferi detalii publice.

De-a lungul anilor, maestrul a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale menite să amelioreze simptomele acestei afecțiuni. Cu toate acestea, durerile nu au dispărut complet, iar impactul bolii asupra stării generale de sănătate s-a accentuat în timp. În ciuda dificultăților, Horia Moculescu a continuat să compună, să cânte și să participe la evenimente culturale, fiind mereu prezent în viața muzicală românească.

