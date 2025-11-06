Acasă » Știri » Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: „Să nu se mai agite atâta lume de grija lui”

Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: „Să nu se mai agite atâta lume de grija lui”

De: Irina Vlad 06/11/2025 | 17:52
Mariana Moculescu, prima reacție după ce a aflat că Horia Moculescu este internat în spital/ sursă foto: social media

Vestea că Horia Moculescu a ajuns în stare gravă la spital nu a îngrijorat-o prea tare pe Mariana Moculescu, fosta lui soție. Femeia susține că tot ceea ce pățește compozitorul are legătură directă cu deciziile pe care le-a făcut în viață, în special cu viciile pe care le-a avut până când s-a îmbolnăvit cu plămânii.

În urmă cu o zi, Horia Moculescu a ajuns de urgență pe secția ATI a Institutului ”Matei Balș” din București. Pe fondul unor afecțiuni cronice, starea de sănătate a compozitorului nu este tocmai bună, medicii fiind rezervați în ceea ce privește recuperarea acestuia.

Mariana, declarații despre Horia Moculescu

La scurt timp după ce a aflat că starea de sănătate a fostului ei soț atârnă de un fir de ață, Mariana Moculescu a făcut o serie de declarații controversate. Femeia nu s-a arătat îngrijorată de starea în care se află artistul, ba mai mult, chiar a pus la îndoială informațiile despre starea gravă în care a ajuns.

”Să nu se mai agite atâta lume de grija lui, că mai are de trăit mult și bine, se îngrijește, mănâncă bine, are programate și niște concerte în noiembrie. Sper să nu fie și un joc de scenă pentru a atrage lumea la spectacolele lui, din această lună. Medicii au zis că se ocupă de el, dar, din anunțul lor, nu mi s-a părut că e vorba despre ceva fatal”, a spus Mariana Moculescu.

De asemenea, fosta soție a lui Horia Moculescu este sigură că artistul a ajuns atât de rău din cauza viciilor pe care le-a avut toată viața. Spre exemplu, compozitorul ar fi fumat peste două pachete de țigări pe zi.

”Toamna, unele boli pulmonare, cum are și Horia, se acutizează. El a mai pățit așa și în alți ani. Așa e bătrânețea. El a fumat enorm, câte trei pachete, câte 60 de țigări pe zi. Fumul acela și toate chimicalele i-au distrus plămânii, acum stă pe oxigen și acasă. A fost un om vicios. El fuma și țigări cubaneze, din foi, foarte tari.

S-a lăsat de fumat când i-am umplut țigara cu muguri de zambilă. Zic: ”Vezi cum sfârâie florile când stingi țigara? Așa se întâmplă și cu plămânii tăi când fumezi”. S-a speriat și mi-a dat dreptate”, a mai spus Mariana Moculescu pentru Click.

