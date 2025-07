„Nu mai am nici chiloți pe mine!” Fosta soție a lui Horia Moculescu, prinsă în cel mai nebunesc scandal al verii: hărțuire, abuz și conspirații oculte!

Mariana Moculescu trăiește viața la intensitate maximă și a început iar războiul cu fostul soț, celebrul cantautor Horia Moculescu. Nu l-a uitat însă nici pe Marian Niculescu, al doilea soț al Marianei iar în peisaj a apărut o femeie, Ana Maria Carmienke. Aceasta din urmă a fost măritată cu Horia Moculescu, iar Mariana îi aduce acuzații grele: hărțuire, determinare la avort, instigare la violență domestică, complicitate la alienare parentală, defăimare publică , loviri sau alte violențe. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mariana Moculescu a recunoscut că a depus mai multe plângeri penale la parchet împotriva celor menționați mai sus.

Mariana a încercat să ofere explicații pentru viața agitată din ultimul timp. În prima fază, ea își aduce aminte de un episod cumplit din viața ei, atunci când a fost aproape să-și pună capăt zilelor.

,,Eu sunt o supraviețuitoare acolo unde Mădălina Manole nu a fost. Și Mălina Olinescu, și cine mai e care și-a luat zilele… Marilyn Monroe! A fost un pact cu diavolul ca eu să trăiesc. Chiar l-am întrebat pe profesorul Florin Tudose, în 1996, cum a fost posibil, și mi-a zis că am eu self control!”, a declarat Mariana Moculescu.

Ea susține că povestea de telenovelă cu evacuarea din garsoniera în care locuiește cu chirie i-a adus alte probleme.

,,Am o mulțime de procese, o mulțime de lucruri de făcut, de anunțat ANAF că nu am nici chiloți pe mine. Trebuie să depun neapărat și să alerg și puținii bani pe care îi am îi dau pe copii xerox. Alerg ca o nebună din stânga în dreapta pe la judecătorii pe nu mai știu unde, iar cu medicamentele pe care le iau e de o mie de ori mai greu decât un om normal. M-am mai trezit cu un dosar, cu un tip Răzvan Gheorghe, nici nu știu cine e, obligația de a face, nu știu cine e, am trimis email-uri la judecătorie”, a spus Mariana Moculescu.

Fosta soție a lui Horia Moculescu îi acuză dur pe bărbatul și femeia care dețin garsoniera din centrul Capitalei.

,,E escrocherie, ăștia sunt escroci profesioniști! Dacă-i vezi zici că sunt niște oameni decenți. Ia uite ce mi s-a întâmplat. Mă sună o polițistă care mi-a zis că am făcut o petiție online și că ea vrea să îmi ceară niște referințe. În petiție spuneți că vi s-a schimbat încuietoarea la cutia poștală. I-am zis că nu mai am acces la cutia poștală și că am multe procese și că nu știu decât să primesc prin poșta electronică. Mi-a zis să vin la secție, dar nu m-am dus la poliție, mi-a fost rău, la ora 16, cum m-a anunțat. Am ieșit să îmi cumpăr o înghețată, iar la întoarcere am văzut o doamnă și un domn care uitau pe numerele apartamentelor pe cutiile de scrisori.

Mi-au zis da, pentru dumneavoastră am venit, nu ați venit azi la secție. Le-am zis, uitați-vă câte frisoane am! Se vedea, mi-a apărut herpes imediat. Mi-au cerut o declarație, au urcat amândoi. Le-am zis că mă simt furată de proprietara garsonierei care mi-a creat multe presiuni. Le-am mai zis că am dat 10.500 de euro pe chirii și că mă evacuează, iar eu nu am unde să mă duc, sunt și bolnavă”, a mai spus Mariana Moculescu.

Mariana Moculescu, război cu Horia Moculescu și Marian Niculescu

Mariana poartă un război prin instanțe cu foștii soți Horia Moculescu și Marian Niculescu dar și cu fosta soție a celebrului cantautor, Ana Maria. Mariana a depus plângeri penale la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

,,Când eram însărcinată cu fiica mea, Ana Maria m-a hărțuit, m-a numit posedată, m-a avertizat că voi naște un monstru în sânge! M-a amenințat să avortez inclusiv în luna a șasea de sarcină. Eu solicit începerea urmăririi penale in rem, punerea sub urmărire penală a Anei Maria Carmienke, 500.000 de euro daune morale și 100.000 daune materiale! Pe Moculescu Horia îl acuz de abuz fizic, psihologic , alienare parentală! Pe Niculescu Marian, fost soț, îl acuz de interceptări ilegale, abuz sexual cu consecințe ginecologice grave! Faptuitorii nu au acționat izolat ci independent. Am suferit abuzuri conjugale fizice, psihice și economice de la Horia Moculescu, manipulare ocultă psihologică și simbolică în perioada sarcinii și după naștere de la Carmienke Ana Maria, interceptări ilegale și abuz sexual de la Marian Niculescu. Am suferit pierderea copilului, a funcției, a reputației precum și traumatizarea morală a părinților mei”, a mai spus Mariana Moculescu.

